Мытье головы в троллейбусе, прыжки в Волгу: как снимали фильм «Как стать звездой»

В 1986 году Первое творческого объединение киностудии «Ленфильм» представило двухсерийный фильм «Как стать звездой» – по сути эстрадно-развлекательное шоу, состоящее из номеров отечественных артистов, записей выступлений западных звезд и экстремального хулиганства в исполнении клоунов-мимов из «Лицедеев».

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В создании фильма приняли участие театр клоунады «Лицедеи» под руководством Вячеслава Полунина, театр мод Вячеслава Зайцева, театр современного балета Бориса Эйфмана, театр-студия пантомимы «Терра Мобиле», а также Валерий Леонтьев, бит-квартет «Секрет» и рок-группа «Марафон». В шоу звучат голоса Александра Вертинского, Аллы Пугачевой, Лайзы Миннелли, Эдит Пиаф, Луи Армстронга, группы The Beatles. А ведущими всего этого хаотического действа стали Максим Леонидов и попугай Вака, говорящий голосом актера Владимира Татосова.

Смотрите в субботу, 16 марта, в 23:55 х/ф «Как стать звездой» (комедия, СССР, 1986) на телеканале «МИР». Режиссер: Виталий Аксенов. В ролях: Валерий Леонтьев, Николай Фоменко, Максим Леонидов, Игорь Скляр и др.

Посмотреть этот фильм стоит, как минимум, чтобы ощутить дух эпохи, точнее, стыка эпох. «Мне кажется, мы очень замкнулись в кругу Лещенко, Кобзона, Пахоменко, Сенчиной. Мы замкнулись в этом кругу, мы больше вообще ничего не видим», – говорит одна из женщин, поучаствовавших в опросе на улице.

Идея фильма выросла из популярной музыкальной передачи Ленинградского телевидения под названием «Кружатся диски». Режиссер Виталий Аксенов, известный россиянам прежде всего по сериалу «Улицы разбитых фонарей», решил ковать, пока горячо, и не прогадал: за год шоу посмотрели 40 миллионов человек.

«В 1984 году мы придумали передачу, которая называлась «Кружатся диски», – рассказывал Фоменко Юлии Меньшовой в передаче «Наши люди», – и в каждой этой музыкальной программе группа «Секрет» в конце выпускала видеоклип. <…> Мы каждый месяц выпускали эту передачу, и эта передача была бомбой, в ней Максимка вел вместе с попугаем Вакой, и целых полтора года это был мегатоповый проект. В конце этого большого сета из 25 программ все наши песни раскрутились, и когда мы в 1985 году выходили из армии, мы уже были в Ленинграде как суперзвезды».

Съемки шли с лета 1985 года по февраль 1986-го, причем четко выстроенного сюжета в фильме не предполагалось. По словам Фоменко, почти все, что происходит на экране, кроме поставленных номеров и архивных записей, это голая импровизация: беззаботная молодость, кураж, мытье головы в троллейбусе, прыжки в Волгу с теплохода, акробатические номера с мотоциклами, полет на параплане...

«Большинство зрителей любят веселую шутку, животных, модную одежду, Аллу Пугачеву, Валерия Леонтьева и смелый поиск в искусстве», – декламирует Леонидов. «Представитель мира животных налицо. Любят шутку – позовем «Лицедеев», модно одеваться – Славу Зайцева по дружбе за большие деньги пригласим, – смеется Вака, – Алле Борисовне пошлем нижайшее «Просим», Леонтьева я синтезирую на машине. Он не обидится».

Вака не просто так упоминает Валерия Леонтьева и Аллу Пугачеву – на тот момент это главные эстрадные звезды СССР. Однако если Леонтьев охотно согласился поучаствовать в проекте, то Пугачева отказалась. Это задело Аксенова, поэтому тема Аллы Борисовны проходит через все шоу: Вака волнуется, когда же наконец ответит певица на их приглашение! В конце концов ответ приходит: «Или все, или ничего». Максим Леонидов комментирует это короткое послание: «Знаешь, старик, мне кажется, что она не будет у нас петь. Или ты должен исключить из программы всех остальных».

В итоге львиная доля времени в фильме досталась Леонтьеву, с его песни начинается и заканчивается шоу. Тут и кожаные штаны, и красное трико а-ля Челентано, и полуобнаженные танцовщицы в перьях – и, конечно, много танцев. Один номер плавно перетекает в другой, чередуясь с выходками «Лицедеев», архивными записями выступлений великих артистов прошлого, показом моделей кутюрье Славы Зайцева. Совсем без Пугачевой этот «капустник» не обошелся, в пестрое повествование встроены пара фрагментов ее выступлений, например, «Арлекино» на фестивале «Золотой Орфей» в 1975 году.

Фильм «Как стать звездой» вышел на видеокассетах осенью 1986 года, а премьера в кино состоялась в кинотеатре «Художественный» в Ленинграде в новогоднюю ночь. Яркое, веселое и праздничное, шоу действительно напоминает формат новогоднего огонька. В широкий прокат фильм вышел 26 марта 1987-го, а телевизионная премьера состоялась только в 1989 году. В том же 1989-м в СССР состоялся первый масштабный международный рок-фестиваль Moscow Music Peace Festival, в котором приняли участие Bon Jovi, Scorpions, Mötley Crüe, Ozzy Osbourne, Cinderella и Skid Row – в 59 странах мира трансляцию посмотрели около одного миллиарда человек.