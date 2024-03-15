Фильм с комиком Ильей Соболевым покажут на всю страну

Красноярский комик Илья Соболев исполнил роль в сказочном комедийном детективе «Волшебный участок». Фильм покажут 25 марта на ТНТ, сообщает пресс-служба канала.

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«Я очень рад, что достойный, интересный, свежий, и, что самое главное, семейный сериал попадает со стриминговой платформы на федеральный канал. Особенно приятно, что это канал ТНТ! Это значит, что больше зрителей узнают об этом сериале и обязательно полюбят его героев. Следите за похождениями богатыря и его друга гнома-матершинника», – прокомментировал Илья Соболев.

Комик широко известен зрителям телеканала благодаря участию в проектах «Смех без правил», «Убойная лига», Comedy Club, «Прожарка». Сегодня он также является соведущим «Шоу Воли» на ТНТ и ведет собственную рубрику «Собости».

Главную роли в фильме исполняет Николай Наумов. Среди других актеров – Филипп Янковский, Никита Кологривый, Татьяна Догилева, Гоша Куценко, Дарья Мельникова, Ида Галич, Павел Деревянко и другие.