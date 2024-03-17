Новый фильм «Чужой» будет кровавым — появились детали

В Голливуде начали распространяться некоторые подробности о сюжете «Чужой: Ромул». Компания 20th Century Studios провела тестовый показ нового фильма, чем привлекла внимание фанатов вселенной.

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Предполагается, что кино будет насыщено насилием, в том числе за счет появившихся шипов у лицехватов, способных наносить урон жертвам.

Если же говорить о «Ромуле» в названии, то так называется исследовательская станция, на которой будет разворачиваться действие.

Точной информации о том, как зрители восприняли отрывки фильма нет. Ряд утверждений раскрывает, что речь пойдет о группе из шести молодых мусорщиков, которые столкнутся с бедой. «Ромул» — это заброшенная станция Вейланд-Ютани, оставшаяся без присмотра в течение многих лет, подверглась вторжению.

В центре внимания окажется возглавляющая группу молодых людей Рэйн, которую сыграет актриса Кейли Спени, и ее брат-андроид Энди, исполненный Дэвидом Йонссоном.

Релиз «Чужой: Ромул» ожидается в 2024 году.