10 лучших фильмов о любви и спорте

От весёлых комедий до разрывающих душу драм.

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В спорте страсти кипят не только на чемпионатах и соревнованиях. Настоящая любовь даёт силу и надежду — помогает побеждать и ставить рекорды. Предлагаем убедиться в этом на примере героев фильмов. Собрали 10 кинокартин о любви и спорте.

Жанр: мелодрама.

Режиссёр: Олег Трофим.

Главные актёры: Аглая Тарасова, Диана Енакаева, Мария Аронова, Александр Петров, Милош Бикович.

Возрастные ограничения: 12+

Самая романтичная спортивная трилогия. В первой части зрители следили за любовной линией героев Аглаи Тарасовой и Александра Петрова. Вторая вышла в 2020-м, спустя три года после успешной премьеры. По сюжету Саша Горин (Петров) становится отцом-одиночкой, так как Надя Лапшина (Тарасова) умирает при родах. В третьем фильме, который вышел в прокат в этом году, Горин воспитывает повзрослевшую дочку Надю. Девочка мечтает, как и мама, стать прославленной фигуристкой. Но, словно повторяя судьбу матери, влюбляется в хоккеиста, чему противится её отец и пытается разлучить влюблённых.

«Левша», США, Гонконг, 2015 год

Жанр: драма.

Режиссёр: Антуан Фукуа.

Главные актёры: Джейк Джилленхол, Рэйчел Макадамс, Форест Уитакер.

Возрастные ограничения: 18+

Билли Хоуп — боксёр, прославившийся своим знаменитым левым хуком. У него есть всё: деньги, популярность, красавица-жена и любимая дочка. Но его взрывной характер и несдержанность приводят к трагедии — в ходе ссоры со своим соперником-боксёром погибает жена Билли. От спортсмена отворачиваются друзья, близкие, уходит его агент, органы опеки забирают дочь Лейлу. Оказавшись почти на самом дне, Билли находит в себе силы начать жизнь с нуля. Единственный, кто готов ему помочь обрести прежний статус и завоевать любовь родных, это бывший боксёр, тренирующий в местном захолустном клубе.

Жанр: драма.

Режиссёр: Кэмерон Кроу.

Главные актёры: Том Круз, Рене Зеллвегер.

Возрастные ограничения: 18+

Блестящий спортивный агент Джерри Магуайер остаётся без работы в самой крупной компании страны. Уволенный, но несломленный, он решает открыть собственную фирму, единственным клиентом которой становится нахальный игрок Род Тидвелл (Кьюба Гудинг-младший получил премию «Оскар» за эту роль). В успех Джерри никто не верит, его бросает даже невеста. Но сам герой, несмотря на козни бывших коллег, трудности общения с Родом и крах личной жизни, идёт вперёд.

«Нокдаун», США, 2005 год

Жанр: драма.

Режиссёр: Рон Ховард.

Главные актёры: Рассел Кроу, Рене Зеллвегер, Пол Джаматти.

Возрастные ограничения: 12+

Фильм основан на биографии знаменитого боксёра-тяжеловеса Джима Брэддока. В результате травм он вынужден был оставить спорт. Во времена Великой депрессии, потеряв все сбережения, Джим работал обычным портовым грузчиком. Он брался за любую грязную работу, лишь бы прокормить жену Мэй и детей. Но всё это время он лелеял надежду вернуться на ринг. По воле случая ему предлагают заменить временно выбывшего боксёра. И Джим одерживает победу. Теперь ему предстоит побороться за чемпионский титул с самим Максом Бэром. Этот тяжеловес имел печальную репутацию — двое его соперников скончались от полученных травм.

«Любовь и баскетбол», США, 2000 год

Жанр: мелодрама.

Режиссёр: Джина Принс-Байтвуд.

Главные актёры: Омар Эппс, Санаа Лэтэн.

Возрастные ограничения: 12+

Моника и Квинси дружат с самого детства. Ещё детьми они играли в баскетбол, причём Моника превосходила по игре многих мальчишек. Когда они стали взрослее, дружба переросла в настоящую любовь. Но Квинси делает свой выбор — он бросает Монику ради профессиональной карьеры в НБА. Спорт, который когда-то соединил молодых людей, на этот раз их разлучает. Проходят годы, Квинси и Моника случайно встречаются. Сможет ли парень вернуться к бывшей возлюбленной? Ведь теперь он понимает, что тогда сделал неправильный выбор.

«Уимблдон», Великобритания, Франция, США, 2004 год

Жанр: мелодрама.

Режиссёр: Ричард Лонкрэйн.

Главные актёры: Пол Беттани, Кирстен Данст, Сэм Нил.

Возрастные ограничения: 12+

Теннисист Питер Кольт — бывшая первая ракетка Великобритании. Его слава почти на закате, впереди совершенно нерадужные перспективы работать тренером в фитнес-клубе. Напоследок Питер решает принять участие в Уимблдонском турнире. На победу он совсем не рассчитывает. ведь за всю карьеру ему так и не удалось одолеть соперников на корте. Но встреча с юной звездой тенниса американкой Лиззи меняет всё. Влюблённый человек способен горы свернуть, и Питер это доказывает. Между прочим, фильм основан на реальных событиях — в 2001 году 125-я ракетка мира, хорватский спортсмен Горан Иванишевич стал победителем Уимблдона, хотя в него никто не верил.

«Жестяной кубок», США, 1996 год

Жанр: мелодрама.

Режиссёр: Рон Шелтон.

Главные актёры: Кевин Костнер, Рене Руссо.

Возрастные ограничения: 16+

Рой МакАвой по прозвищу Жестяной кубок когда-то был подающим надежды гольфистом. Его карьера удачно складывалась, и он мог достигнуть вершины успеха. Но алкогольная зависимость привела к тому, что Рой теперь довольствуется частными уроками богатеям. Это его единственный источник заработка. Однажды его клиенткой становится красавица-психоаналитик Молли. Рой влюбляется в женщину. Ситуация осложняется тем, что Молли не одинока — её бойфренд был в своё время противником Роя на поле. Жестяной кубок решает дать себе ещё один шанс — победить в престижном турнире страны.

«Боксёр», Ирландия, США, 1997 год

Жанр: драма.

Режиссёр: Джим Шеридан.

Главные актёры: Дэниэл Дэй-Льюис, Эмили Уотсон, Брайан Кокс.

Возрастные ограничения: 16+

Дэнни — бывший боксёр и участник ирландской организации, борющейся за независимость Северной Ирландии от Великобритании. Он 14 лет провёл в тюрьме. За это время его возлюбленная Мэгги вышла замуж и воспитывает сына. Оказавшись в родном городе, Дэнни пытается начать жить мирно и правильно. Он открывает небольшой боксёрский клуб для подростков «Святое семейство», стараясь спасти молодёжь от пропаганды и влияния своих бывших единомышленников. Дэнни мечтает вернуть Мэгги, но та замужем за его соратником, который сидит в тюрьме. Согласно кодексу Мэгги должна оставаться ему верна вечно. Но чувства настолько сильны, что влюблённые готовы бросить вызов судьбе.

«Она — мужчина», США — Канада, 2005 год

Жанр: романтическая комедия.

Режиссёр: Энди Фикмен.

Главные актёры: Аманда Байнс, Ченнинг Татум, Лаура Рэмси.

Возрастные ограничения: 18+

Вольная интерпретация пьесы Уильяма Шекспира «Двенадцатая ночь». Старшеклассница Виола Гастингс — капитан школьной футбольной команды девочек. Но, увы, местный тренер принимает решение, что на поле будут играть только мальчики, а девчонкам попасть на местный чемпионат не судьба. Тогда Виоле и её друзьям приходит в голову хитроумный план. У Виолы есть брат-близнец Себастьян, который на время отправился в путешествие в Европу. Девушка переодевается в мужской костюм, надевает парик и под видом Себастьяна отправляется в колледж. Виола быстро проходит отбор в команду и становится ценным игроком. Попутно девушка попадает в забавные и комичные ситуации — её преследует бывшая возлюбленная парня, влюбляется первая красавица колледжа, да и сама Виола неравнодушна к капитану команды. Которого, кстати, играет Ченнинг Татум — в то время ещё не голливудская знаменитость, а звезда молодёжных комедий.

«Любовь без участия», США — Канада, 2015 год

Жанр: комедийная романтическая мелодрама.

Режиссёр: Терри Ингрэм.

Главные актёры: Эмили Кинни, Джон Рирдон, Хейли Сэйлс.

Возрастные ограничения: 18+

Дэнни Холланд — знаменитый игрок в американский футбол. Травма, полученная на поле, заставляет его на время отказаться от игры. Чтобы бывшая звезда спорта не заскучал на скамейке запасных, ему советуют нанять личного ассистента. В задачи помощника входит не только вести график Дэнни, но и помогать ему в спортивных решениях. Но волей случая должность получает очаровательная Лорел. Она — начинающий модельер и совершенно ничего не смыслит в спорте. У Дэнни присутствие Лорел вызывает только смущение. Однако ненавязчивая наивность девушки, её старания, которые порой приводят к не лучшим результатам, и желание помочь травмированному спортсмену постепенно очаровывают Дэнни.