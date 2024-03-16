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10 лучших фильмов о любви и спорте

От весёлых комедий до разрывающих душу драм.

10 лучших фильмов о любви и спорте
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В спорте страсти кипят не только на чемпионатах и соревнованиях. Настоящая любовь даёт силу и надежду — помогает побеждать и ставить рекорды. Предлагаем убедиться в этом на примере героев фильмов. Собрали 10 кинокартин о любви и спорте.

«Лёд», Россия, 2017-2024 годы

Жанр: мелодрама.

Режиссёр: Олег Трофим.

Главные актёры: Аглая Тарасова, Диана Енакаева, Мария Аронова, Александр Петров, Милош Бикович.

Возрастные ограничения: 12+

Самая романтичная спортивная трилогия. В первой части зрители следили за любовной линией героев Аглаи Тарасовой и Александра Петрова. Вторая вышла в 2020-м, спустя три года после успешной премьеры. По сюжету Саша Горин (Петров) становится отцом-одиночкой, так как Надя Лапшина (Тарасова) умирает при родах. В третьем фильме, который вышел в прокат в этом году, Горин воспитывает повзрослевшую дочку Надю. Девочка мечтает, как и мама, стать прославленной фигуристкой. Но, словно повторяя судьбу матери, влюбляется в хоккеиста, чему противится её отец и пытается разлучить влюблённых.

«Левша», США, Гонконг, 2015 год

Жанр: драма.

Режиссёр: Антуан Фукуа.

Главные актёры: Джейк Джилленхол, Рэйчел Макадамс, Форест Уитакер.

Возрастные ограничения: 18+

Билли Хоуп — боксёр, прославившийся своим знаменитым левым хуком. У него есть всё: деньги, популярность, красавица-жена и любимая дочка. Но его взрывной характер и несдержанность приводят к трагедии — в ходе ссоры со своим соперником-боксёром погибает жена Билли. От спортсмена отворачиваются друзья, близкие, уходит его агент, органы опеки забирают дочь Лейлу. Оказавшись почти на самом дне, Билли находит в себе силы начать жизнь с нуля. Единственный, кто готов ему помочь обрести прежний статус и завоевать любовь родных, это бывший боксёр, тренирующий в местном захолустном клубе.

«Джерри Магуайер», США, 1996 год

Жанр: драма.

Режиссёр: Кэмерон Кроу.

Главные актёры: Том Круз, Рене Зеллвегер.

Возрастные ограничения: 18+

Блестящий спортивный агент Джерри Магуайер остаётся без работы в самой крупной компании страны. Уволенный, но несломленный, он решает открыть собственную фирму, единственным клиентом которой становится нахальный игрок Род Тидвелл (Кьюба Гудинг-младший получил премию «Оскар» за эту роль). В успех Джерри никто не верит, его бросает даже невеста. Но сам герой, несмотря на козни бывших коллег, трудности общения с Родом и крах личной жизни, идёт вперёд.

«Нокдаун», США, 2005 год

Жанр: драма.

Режиссёр: Рон Ховард.

Главные актёры: Рассел Кроу, Рене Зеллвегер, Пол Джаматти.

Возрастные ограничения: 12+

Фильм основан на биографии знаменитого боксёра-тяжеловеса Джима Брэддока. В результате травм он вынужден был оставить спорт. Во времена Великой депрессии, потеряв все сбережения, Джим работал обычным портовым грузчиком. Он брался за любую грязную работу, лишь бы прокормить жену Мэй и детей. Но всё это время он лелеял надежду вернуться на ринг. По воле случая ему предлагают заменить временно выбывшего боксёра. И Джим одерживает победу. Теперь ему предстоит побороться за чемпионский титул с самим Максом Бэром. Этот тяжеловес имел печальную репутацию — двое его соперников скончались от полученных травм.

«Любовь и баскетбол», США, 2000 год

Жанр: мелодрама.

Режиссёр: Джина Принс-Байтвуд.

Главные актёры: Омар Эппс, Санаа Лэтэн.

Возрастные ограничения: 12+

Моника и Квинси дружат с самого детства. Ещё детьми они играли в баскетбол, причём Моника превосходила по игре многих мальчишек. Когда они стали взрослее, дружба переросла в настоящую любовь. Но Квинси делает свой выбор — он бросает Монику ради профессиональной карьеры в НБА. Спорт, который когда-то соединил молодых людей, на этот раз их разлучает. Проходят годы, Квинси и Моника случайно встречаются. Сможет ли парень вернуться к бывшей возлюбленной? Ведь теперь он понимает, что тогда сделал неправильный выбор.

«Уимблдон», Великобритания, Франция, США, 2004 год

Жанр: мелодрама.

Режиссёр: Ричард Лонкрэйн.

Главные актёры: Пол Беттани, Кирстен Данст, Сэм Нил.

Возрастные ограничения: 12+

Теннисист Питер Кольт — бывшая первая ракетка Великобритании. Его слава почти на закате, впереди совершенно нерадужные перспективы работать тренером в фитнес-клубе. Напоследок Питер решает принять участие в Уимблдонском турнире. На победу он совсем не рассчитывает. ведь за всю карьеру ему так и не удалось одолеть соперников на корте. Но встреча с юной звездой тенниса американкой Лиззи меняет всё. Влюблённый человек способен горы свернуть, и Питер это доказывает. Между прочим, фильм основан на реальных событиях — в 2001 году 125-я ракетка мира, хорватский спортсмен Горан Иванишевич стал победителем Уимблдона, хотя в него никто не верил.

«Жестяной кубок», США, 1996 год

Жанр: мелодрама.

Режиссёр: Рон Шелтон.

Главные актёры: Кевин Костнер, Рене Руссо.

Возрастные ограничения: 16+

Рой МакАвой по прозвищу Жестяной кубок когда-то был подающим надежды гольфистом. Его карьера удачно складывалась, и он мог достигнуть вершины успеха. Но алкогольная зависимость привела к тому, что Рой теперь довольствуется частными уроками богатеям. Это его единственный источник заработка. Однажды его клиенткой становится красавица-психоаналитик Молли. Рой влюбляется в женщину. Ситуация осложняется тем, что Молли не одинока — её бойфренд был в своё время противником Роя на поле. Жестяной кубок решает дать себе ещё один шанс — победить в престижном турнире страны.

«Боксёр», Ирландия, США, 1997 год

Жанр: драма.

Режиссёр: Джим Шеридан.

Главные актёры: Дэниэл Дэй-Льюис, Эмили Уотсон, Брайан Кокс.

Возрастные ограничения: 16+

Дэнни — бывший боксёр и участник ирландской организации, борющейся за независимость Северной Ирландии от Великобритании. Он 14 лет провёл в тюрьме. За это время его возлюбленная Мэгги вышла замуж и воспитывает сына. Оказавшись в родном городе, Дэнни пытается начать жить мирно и правильно. Он открывает небольшой боксёрский клуб для подростков «Святое семейство», стараясь спасти молодёжь от пропаганды и влияния своих бывших единомышленников. Дэнни мечтает вернуть Мэгги, но та замужем за его соратником, который сидит в тюрьме. Согласно кодексу Мэгги должна оставаться ему верна вечно. Но чувства настолько сильны, что влюблённые готовы бросить вызов судьбе.

«Она — мужчина», США — Канада, 2005 год

Жанр: романтическая комедия.

Режиссёр: Энди Фикмен.

Главные актёры: Аманда Байнс, Ченнинг Татум, Лаура Рэмси.

Возрастные ограничения: 18+

Вольная интерпретация пьесы Уильяма Шекспира «Двенадцатая ночь». Старшеклассница Виола Гастингс — капитан школьной футбольной команды девочек. Но, увы, местный тренер принимает решение, что на поле будут играть только мальчики, а девчонкам попасть на местный чемпионат не судьба. Тогда Виоле и её друзьям приходит в голову хитроумный план. У Виолы есть брат-близнец Себастьян, который на время отправился в путешествие в Европу. Девушка переодевается в мужской костюм, надевает парик и под видом Себастьяна отправляется в колледж. Виола быстро проходит отбор в команду и становится ценным игроком. Попутно девушка попадает в забавные и комичные ситуации — её преследует бывшая возлюбленная парня, влюбляется первая красавица колледжа, да и сама Виола неравнодушна к капитану команды. Которого, кстати, играет Ченнинг Татум — в то время ещё не голливудская знаменитость, а звезда молодёжных комедий.

«Любовь без участия», США — Канада, 2015 год

Жанр: комедийная романтическая мелодрама.

Режиссёр: Терри Ингрэм.

Главные актёры: Эмили Кинни, Джон Рирдон, Хейли Сэйлс.

Возрастные ограничения: 18+

Дэнни Холланд — знаменитый игрок в американский футбол. Травма, полученная на поле, заставляет его на время отказаться от игры. Чтобы бывшая звезда спорта не заскучал на скамейке запасных, ему советуют нанять личного ассистента. В задачи помощника входит не только вести график Дэнни, но и помогать ему в спортивных решениях. Но волей случая должность получает очаровательная Лорел. Она — начинающий модельер и совершенно ничего не смыслит в спорте. У Дэнни присутствие Лорел вызывает только смущение. Однако ненавязчивая наивность девушки, её старания, которые порой приводят к не лучшим результатам, и желание помочь травмированному спортсмену постепенно очаровывают Дэнни.

Фильмы и сериалы
Она мужчина
Боксер
Уимблдон
Нокдаун
Джерри Магуайер
Двенадцатая ночь
Оскар
Левша
Лёд
Олег Трофим
Горан Иванишевич
Диана Енакаева
Эмили Уотсон
Рене Руссо
Рон Шелтон
Аманда Байнс
Омар Эппс
Сэм Нил
Дэниэл Дэй-льюис
Джим Шеридан
Пол Беттани
Рассел Кроу
Аглая Тарасова
Кэмерон Кроу
Пол Джаматти
Брайан Кокс
Кевин Костнер
Рэйчел Макадамс
Александр Петров
Мария Аронова
Милош Бикович
Уильям Шекспир
Форест Уитакер
Антуан Фукуа
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