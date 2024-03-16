Вышел русский трейлер нового боевика с Миллой Йовович

Постапокалиптический боевик "Дыши!" (Breathe) с Миллой Йовович в главной роли обзавелся локализованным трейлером.

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Действие ленты развернуто в мире, оставшемся без воздуха. Выжить удалось немногим - лишь тем, кто нашел спасение в специальных бункерах, жизнь в которых поддерживается с помощью генераторов, вырабатывающих кислород.

Разумеется, на столь ценные объекты лежащей в руинах инфраструктуры ведется охота.

"Именно в этом безумном, жестоком и обреченном мире предстоит сражаться за жизнь обычной женщины, которая пойдет на все, чтобы подарить своей дочке хотя бы еще несколько бесценных глотков воздуха", - гласит синопсис.

В других ролях - Сэм Уортингтон, Дженнифер Хадсон, Рауль Кастильо, Джеймс Саито, Дэн Мартин.

Режиссер - Стефон Бристоль ("Увидимся вчера"), сценарист - Даг Саймон ("Последний обряд"), продюсеры - люди, работающие над линейкой "Джон Уик".