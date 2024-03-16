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Фильм «Онегин» заработал в прокате 500 млн рублей

16 марта сборы фильма «Онегин» в российском прокате превысили 500 млн рублей. До такой отметки картина добралась за полторы недели.

Фильм «Онегин» заработал в прокате 500 млн рублей
© «АТМОСФЕРА КИНО»

Ко всему прочему, на прошедших выходных лента возглавила кинопрокат в России и СНГ. По темпам сборов «Онегин» обошёл «Лёд 3», а также «Мастера и Маргариту».

© «ФОНД КИНО»

Фильм повторяет сюжет оригинального произведения Александра Сергеевича Пушкина. В центре истории оказывается утомлённый светской жизнью аристократ, который оставляет столичные развлечения и переезжает в деревню. Однако избежать любовных интриг ему не удастся.

В актёрский состав вошли Виктор Добронравов, Лиза Моряк, Денис Прытков, Татьяна Сабинова, Владимир Вдовиченков, Алексей Гришин, Алёна Хмельницкая, Татьяна Лютаева, Ольга Тумайкина, Александр Яцко и другие. Режиссёром выступил Сарик Андреасян.

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