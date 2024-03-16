Седьмой сезон «Черного зеркала» увидит свет в 2025 году

Если вы соскучились по утопическому миру, то уже в следующем году выйдет седьмой сезон «Чёрного зеркала». В научно-фантастический сериал войдут 6 эпизодов, а ещё долгожданное продолжение эпизода USS Callister из четвёртой части.

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В центре сериала — проблема влияния информационных технологий на современных людей. Большинство серий самостоятельны и не связаны друг с другом ни сюжетом, ни актёрским составом, ни временем, ни местом происходящего. Однако на этот раз сезон станет продолжением первого эпизода четвёртой части, где мы знакомимся с программистом-затворником Дейли, которого сыграл Джесси Племонс. Исполнительными продюсерами нового сезона станут Джессика Роудс и Аннабель Джонс. А вот более подробный список эпизодов и актёрский каст пока в строгом секрете.