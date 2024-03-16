Сериал Fallout получит несколько сезонов? Соавтор поделился мнением

Соавтор сериала Fallout намекнул на возможное продолжение шоу на несколько сезонов. Своим мнением Грэм Вагнер поделился в интервью для журнала SFX.Сценарист заявил, что у авторов проекта есть очень много идей:

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У нас куча всего, что мы хотим сделать. Мы хотели притормозить и не делать все в восьми эпизодах, потому что мы говорим о тысячах часов геймплея.

По словам Грэма Вагнера, проект во многом рассказывает о строительстве нового мира и о том, какому обществу предстоит взять на себя ответственность за его обустройство, ведь именно им придется жить в этих условиях.

Мы думаем, что к этому близка тема семьи, поскольку один из самых главных кирпичиков в фундаменте общества — это как раз-таки семья. Мы надеемся, что эти темы будут гармонировать с историей, которую мы повествуем.

Сюжет Fallout описывает жизнь в постапокалиптическом Лос-Анджелесе 2296 года, где люди вынуждены проживать в подземных убежищах, защищаясь от радиации и врагов после ядерной войны. Главная героиня Люси отправляется наружу вместе со спасательной миссией и встречается с другими выжившими.

Дата выхода сериала Fallout намечена на 11 апреля 2024 года, все эпизоды выйдут в один день.