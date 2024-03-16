Фильм «Джойка» об американской балерине в России выходит 11 апреля

С 11 апреля на больших экранах будет идти картина об американке Джой Уомак, поступившей в Московскую академию хореографии. Идея фильма пришла в голову самой Джой Уомак.

© Кадр из фильма «Джойка»

15-летняя Джой Уомак родилась в Техасе и с детства грезила карьерой балерины. Она отправляется в Россию, чтобы поступить в Московскую академию хореографии, получить балетное образование и стать звездой российского театра. Ей предстоит вынести тяготы обучения, колоссальную конкуренцию и сомнения в правильности собственного выбора.

Картина основана на реальных событиях. Джой Аннабель Уомак – балерина, занимавшаяся классическим танцем в школе «Вест-сайд Балле» в Лос-Анджелесе и Кировской академии балета в Вашингтоне. После окончания обучения она переехала в Россию, поступила в Московскую государственную академию хореографии и в 2012 году окончила её с красным дипломом. Уомак стала второй американской балериной, которой удалось завершить обучение в МГАХ и получить работу в Большом театре.