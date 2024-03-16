Gucci готовит документальный фильм про Сабато Де Сарно

Чтобы представить миру креативного директора Gucci Сабато Де Сарно, флорентийский дом моды, принадлежащий компании Kering, выпустил короткометражный документальный фильм о дизайнере. 20-минутную ленту под названием «Кто такой Сабато Де Сарно? История Gucci» сняли Ариэль Шульман и Генри Йоост. Нью-йоркские режиссёры известны своим прорывным документальным фильмом «Сома», а также двумя сиквелами «Паранормального явления».

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Пол Мескал — ирландский актёр и посол бренда Gucci выступил в качестве рассказчика документального фильма. Полная забавных и в то же время трогательных моментов картина рассказывает о суматошных пяти днях, предшествовавших дебюту Де Сарно на подиуме, и содержит интервью с его ближайшими творческими соратниками, включая музыкального продюсера Марка Ронсона и стилиста Аластера Макима. Родители Де Сарно и его щенок Люс также появились в документальном фильме. Кульминацией стал подиумный показ дизайнера, который был назван «18 минутами, изменившими жизнь Сабато», как сказал Мескал в документальном фильме.

«Фильм должен был длиться пять минут, но в итоге получился 20-минутным, потому что мы отсняли так много замечательного материала. Мы так благодарны ему за то, что он доверил нам рассказать его историю», — говорят Шульман и Йоост.

Премьера документального фильма, который был впервые представлен группе студентов факультета моды на специальном показе в Шанхае во вторник, состоится на площадке Mubi в пятницу. Фильм станет неотъемлемой частью кампании Gucci Ancora, которая началась на этой неделе в виде серии акций по всему миру, включая захват улиц в Шанхае. После этого будут организованы показы фильма в крупных городах, чтобы помочь гостям и VIP-персонам лучше понять видение Де Сарно для Gucci.

С 3 апреля будет доступна версия документального фильма для Apple Vision Pro — впервые от модного и люксового бренда. Доступное в App Store расширенное издание фильма обеспечит зрителю более глубокое погружение в эту необычайную атмосферу.