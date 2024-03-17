«Это потрясающий фильм». Кристофер Нолан оценил ленту «Годзилла: Минус один»

Оскароносный режиссёр Кристофер Нолан поделился своими впечатлениями от фильма «Годзилла: Минус один», посвящённого знаменитому гигантскому ящеру. Лента рассказывает о нападении популярного монстра на послевоенную Японию, а постановщиком и сценаристом выступил японский режиссёр Такаси Ямадзаки.

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Режиссёру «Оппенгеймера» очень понравился фильм — особенно его впечатлила проработка персонажей и ощущение послевоенной Японии, которую авторы так стремились передать.

Я посмотрел «Годзиллу: Минус один» — это потрясающий фильм. Это было так захватывающе. В персонажах была удивительная глубина и вместе с тем в ленте присутствует прекрасное чувство истории, мне очень понравилось.

Премьера «Годзиллы: Минус один» состоялась 1 декабря. На прошедшем «Оскаре»-2024 фильм о знаменитом мифическом динозавре получил награду за лучшие визуальные эффекты.