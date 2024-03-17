Трейлер фильма «Ворон» утонул в дизлайках

Трейлер ремейка фильма «Ворон» на YouTube вызвал массу негативных реакций среди зрителей.

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На официальной странице Lionsgate Movies количество лайков составило 56 000, но скрытые дизлайки превысили 78 000.

Согласно каналу ComicBookMovie, целых 53 000 плохих реакций были получены за первые 24 часа после выхода ролика.

В социальных сетях уже обсуждается, что многие зрители остались недовольны новым трейлером, и эти цифры лишь являются подтверждением.

Количество дизлайков является тревожным показателем. Кроме того, раздел комментариев наполнен негативными отзывами о «Вороне». Многие из них о новом образе Эрика Дрейвена, одетом в стиле Флоридского Джокера.

Фильм выйдет на экраны 7 июня 2024 года.