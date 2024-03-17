На ТНТ выйдет сериал «‎Волшебный участок» с Янковским, Догилевой и Куценко

25 марта на ТНТ начнется показ комедийного сериала "Волшебный участок". Изначально он снимался для Okko и стал самым успешным проектом онлайн-кинотеатра в 2023 году.

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Как сообщили в Okko, сериал будет показывать в 20.00. Всего в шоу восемь эпизодов.

Это история о полицейском, который по личным обстоятельствам переходит на новый участок. Правда, вместо обычных представителей криминального мира, ему приходится ловить оборотней, вампиров и других сказочных персонажей с крайне сомнительной репутацией.

В сериале снимались: Николай Наумов, Ева Смирнова, Филипп Янковский, Татьяна Догилева, Илья Соболев, Гоша Куценко, Дарья Мельникова, Мария Смольникова, Алексей Золотовицкий, Андрей Добровольский, Ида Галич, Павел Деревянко, Мария Ахметзянова, Лев Зулькарнаев, Ольга Медынич, Никита Кологривый, Сергей Чихачев.

Сериал настолько понравился зрителям, что принято решение продлить шоу на второй сезон.