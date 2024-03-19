Вышел трейлер второго сезона детектива Валерии Гай Германики

В сети появился трейлер второго сезона детективного сериала "Обоюдное согласие" с Дианой Арбениной в роли следователя. Об этом пишет пресс-служба онлайн-кинотеатра KION.

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"До съемок в сериале я мало разбиралась в теме домашнего насилия, и о проблемах подобного рода слышала крайне мало. Теперь я знаю, что в подобных условиях живет много людей, и это меня глубоко ранит и тревожит. Несмотря на давление, моя героиня старается добиться правды. Я думаю, что смогла бы пройти по ее пути, но сделала бы это намного конкретнее и убедительнее", - отметила Арбенина.

Сюжет первых эпизодов "Обоюдного согласия" был посвящен девушке, которая подверглась сексуализированному насилию на вечеринке старых друзей. В 2023 году сериал вошел в официальную программу 7-го Берлинского международного фестиваля сериалов (Berlin International TV Series Festival).

Во втором сезоне расскажут о женщине Марине, которую обвиняют в нападении с ножом на мужа — предпринимателя и многодетного отца. В процессе расследования выясняется, что Григорий при жизни был настоящим чудовищем. Во втором сезоне главные роли сыграют Глафира Тарханова, Диана Арбенина, Максим Ползиков, Елена Ханга, Мария Михалкова-Кончаловская и Глеб Пускепалис.