Нейросеть скрестила «Дюну» и героев «Гарри Поттера»

Автор телеграм-канала «Нейросеть рисует | Пабло Нейраcсо | Midjourney» представил необычную смесь двух популярных вселенных — «Дюны» и «Гарри Поттера».

© Cq.ru

Энтузиаст перенес героев магических романов Джоан Роулинг на пустынный Арракис.

© «Нейросеть рисует | Пабло Нейраcсо | Midjourney»

Гарри Поттер и Рон Уизли Видимо, Гарри представлен в роли главного героя «Дюны» Пола Атрейдеса, Волан-де-Морт похож на мерзкого барона Харконнена, а Альбус Дамблдор явно показан в образе Императора.

© «Нейросеть рисует | Пабло Нейраcсо | Midjourney»

Добби, Рон, Гермиона и Полумна стали фрименами.

© «Нейросеть рисует | Пабло Нейраcсо | Midjourney»

Червь, который считается символом «Дюны», на Арракисе стал бы существом в форме дракона.

© «Нейросеть рисует | Пабло Нейраcсо | Midjourney»

Северус Снейн и Волан-де-Морт Добби и Гермиона Грейнджер Альбус Дамблдор и Полумна Лавгуд Хагрид и дракон (?)