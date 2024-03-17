В онлайн-кинотеатре Wink состоялась премьера фильма «Родные люди»

На днях в онлайн-кинотеатре Wink состоялась премьера полнометражнеого фильма «Родные люди», вышедшего на основе сериала, премьера которого состоялась в октябре прошлого года.

Отметим, что фильм — это история людей из разных городов. Главные герои фильма - студенты, которые в 90-е учились в одном институте и вместе жили в общежитии. После окончания вуза они разъехались, у каждого сложилась своя жизнь, но они не перестали поддерживать и помогать друг другу.

Сокурсники встречаются через 20 лет на юбилее любимого преподавателя. Но перед этой встречи произойдет масса неожиданных событий. Отметим, что главные роли в фильме были отданы российским актерам театра и кино, включая Дмитрия Дюжева, Алексея Макарова, Камиля Ларина, Елену Захарову, Галину Польских, Игоря Миркубанова, Александра Семчева, Егора Бероева, Александру Ребенок, Дмитрия Куличкова, Ивана Злобина, Олега Газманова, Сергея Чонишвили, Эру Зиганшину и других.