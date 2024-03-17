Мультфильм «Кунг-фу Панда 4» обогнал «Дюну 2» в прокате

Уже вторые выходные мультфильм «Кунг-фу панда» держит лидерство в американском прокате. А вот фантастический боевик "Дюна: Часть вторая" не может похвастаться такими результатами.

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Эксперты оценивают кассовые сборы «панды» в 31,5 миллиона долларов, то есть падение по сравнению с премьерным уик-эндом составило всего 46 процентов. А вот вторая часть «Дюны» собрала всего 29 миллионов долларов и находится на втором месте.

На третьем месте расположилась дебютная драма "Артур - ты король", в которой главную роль исполнил Марк Уолберг. Он собрал всего восемь миллионов долларов по итогам премьерных выходных.