В Москве завершилось производство фильма «Смотри на меня»

Режиссер Владимир Грамматиков закончил работу над фильмом «Смотри на меня». Это фрагмент его биографии, личное высказывание, манифест женской любви, рассказывающий о силе материнства и надежде на мирное будущее.

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Фильм «Смотри на меня» расскажет зрителям историю многодетной семьи, которая в послевоенные годы отправляется в товарном вагоне из Свердловска в Москву в надежде найти пропавшего отца. Позади — дом и воспоминания о счастливой довоенной жизни, впереди — долгая дорога, наполненная тревогой о будущем семьи и детей. Большая любовь и вера помогают героям не сдаваться и двигаться навстречу мечте.

Автором сценария стал режиссер, сценарист, народный артист РСФСР Андрей Кончаловский. Работа над этой биографической историей велась более 7 лет. Главную роль в картине исполнила Александра Урсуляк.