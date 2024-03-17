"Дева и дракон" - очень странная Энола Холмс

На прошлой неделе в сервисе Netflix состоялась премьера картины "Дева и дракон".

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В главной роли снялась Милли Бобби Браун - фигурально плоть и кровь гиганта стриминга - значительная часть ее детства и юности прошла на глазах аудитории в "Очень странных делах" и "Энолах Холмс".

В новой ленте она сыграла принцессу Элоди (имя, кстати, может быть мета-отсылкой к ее предыдущим двум работам). Вот только угораздило ее быть особой монарших кровей в захудалейшем и беднейшем королевстве, народ которого имеет неилюзорные шансы не пережить следующую зиму.

Как это удобно (для сценаристов) бывает устроено в сказках, внезапно из соседнего царства-государства приходит письмо с предложением выгодно сходить замуж за местного принца на условиях, которые позволят страну прокормить.

Элоди хоть и не воспламенилась энтузиазмом от перспективы столь неожиданного брака, но ради благополучия отчизны благородно согласилась принять руку и сердце незнакомого забугорного юноши.

Дальше все, конечно же, идет максимально не по плану. Если не вдаваться в детали, то свежеобрученную невесту сбрасывают с горы в глубокую яму на корм самке дракона.

Почему именно самке? Потому что женская эмансипация и феменизм достаточно мягко (по современным нормам индустрии развлечений Запада) пронизывают всю историю в качестве главных тем.

Мужские персонажи не столько маргинализируются, сколько из них сделали бесхребетных и безхарактерных статистов, которые ни на что не влияют. Все разборки при этом ведут между собой в основном "девчонки".

Смотреть на это местами интересно, но периодически динамика заметно провисает. Складывается ощущение, что авторы до конца не смогли определиться с жанром и стилистикой. Солидная часть хронометража посвящена страданиям протагонистки в темной и страшной пещере, где она чуть ли не в духе "127 часов" или "Спуска" Нила Маршалла кряхтит, мучается и превозмогает. Есть также эпизоды с неплохим экшеном. Эти отрезки хотелось бы назвать мрачным фэнтези, но они настолько контрастируют с почти диснеевскими вступлением и эпилогом, что полотно повествования не складывается из таких лоскутов и обрывков во что-то единое и цельное.

Похожая неоднозначность присутствует и в визуальной части. Работу костюмеров, гримёров и декораторов хочется неистово хвалить (за исключением тех случаев, когда в соседних сценах наносят краской ожоги актрисе то на левой, то на правой стороне туловища). При этом панорамные виды отрисованы на зеленке настолько омерзительно, как будто просто "джипег" бесплатный вытащили из хранилища пресетов и растянули его на фон мышкой, не заморачиваясь.

Такая же плачевная ситуация с музыкально-звуковым оформлением - какие-то постные усредненные дженерик-треки из общедоступного аудио-банка по тэгу Fantasy. Купили бы хоть на титры Run the World (Girls) у Бейонсе, раз уж на то пошло - и то было бы креативнее, пусть и за чужой счёт.

По актерским работам все более-менее ровно - никто не лажает настолько сильно, чтобы это бросалось в глаза. Конечно, все познается в сравнении. Например, дракона озвучила Шохре Агдашлу, и ее огромная ящерица совсем не чета тому же Смаугу старины Бенедикта Камбербэтча и тем более не дотягивает по харизме до нашего Змея Горыныча из "Трёх богатырей" в исполнении Олега Куликовича.

В обсуждениях фильма в Сети попадаются мнения, в которых к его достоинствам относят оригинальность. Мол, в эпоху адаптаций, ремейков, сиквелов и спин-оффов хоть какая-то новизна.

Довод слабенький, потому что почти весь сюжет - это экранизация средневековых шуток и анекдотов про рыцаря, принцессу и дракона (тысячи их). Только из этой формулы удалили, собственно, рыцаря - такое себе получилось откровение.

Оценка: 2,5 из 10.