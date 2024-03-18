У комедийных боевиков "Никто" и "Жестокая ночь" появятся сиквелы

Продюсеры Дэвид Литч и Келли МакКормик анонсировали продолжения нашумевших комедийных боевиков "Никто" и "Жестокая ночь". Съемки могут начаться уже в этом году, сообщает Collider со ссылкой на самих продюсеров.

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Сейчас ведется работа над сценариями сиквелов, но уже известно, что Боб Оденкёрк и Дэвид Харбор, звезды оригинальных фильмов, готовы вернуться к своим ролям.

Напомним, в экшн-боевике Ильи Найшуллера "Никто" рассказывается про примерного семьянина, темное прошлое которого вылезает наружу из-за появления в доме грабителей.

А "Жестокая ночь" - это пародия на все рождественские фильмы с очень боевым Сантой.