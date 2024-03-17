Лео Турини: О Чезаре Фьорио стоит снять еще один фильм

В конце января мы рассказывали о фильме «Большая гонка. Audi против Lancia», и нам показалось, что это далеко не шедевр. А вот ветерану итальянской гоночной журналистики Лео Турини он понравился, но дело не в этом, а в том, что он лично знает Чезаре Фьорио, главного героя этой кинокартины, поэтому решил напомнить о его роли в истории Ferrari, да и всей Формулы 1.

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Раз уж сняли кино про Чезаре Фьорио, тогда компания Netflix просто обязана посвятить Луке ди Монтедземоло целый сериал. Эпизодов на десять.

Если серьёзно, то фильм о соперничестве Lancia и Audi на трассах чемпионата мира по ралли мне понравился, и роль вечно загорелого Фьорио там играл Риккардо Скамарчо. Я мало что знаю о ралли, но в юности меня всегда удивляло, почему Энцо Феррари так и не пригласил Фьорио возглавить Скудерию?

Ответа на этот вопрос мы уже никогда не узнаем. Но потом, вскоре после смерти Коммендаторе, Чезаре всё-таки приступил к работе в Маранелло и, вероятно, вовсе не случайно.

Он занимал должность спортивного директора команды в течение двух лет, причём наследство ему досталось тяжёлое. Тем не менее при нём Найджел Мэнселл, Герхард Бергер и Ален Прост одержали 9 побед. Впрочем, это не так уж мало, если вспомнить, что между 1984-м и 1988 гг. Скудерия, если мне не изменяет память, выиграла только шесть гонок.

В 1990 году Ferrari под руководством Фьорио была близка к титулу. Но это был тот незабываемый сезон, когда произошло фиаско в Эшториле, где Мэнселл на старте решил побороться с напарником, с Простом, а затем в Сузуке мы стали свидетелями драматичной коллизии между тем же Простом и Айртоном Сенной. Разумеется, потом Фьорио пришлось держать ответ перед Чезаре Ромити, тогдашним главой концерна Fiat.

Впрочем, судьба Фьорио была предрешена ещё до той аварии в Сузуке. Как ни парадоксально, он сам подписал себе приговор, когда предложил отличную идею. Хотя лично я никогда не мог понять, каким образом он, пригласив в Маранелло Проста, мог допустить мысль, что ему удастся заполучить ещё и Сенну.

В любом случае Айртон и Ален считались заклятыми врагами, и несовместимость у них была полная. Но если вы начинаете переговоры с Сенной, а в это же самое время ваш гонщик, Ален Прост, борется за титул, то тут может быть только два объяснения.

Либо по части стратегического мышления вы превосходите Юлия Цезаря, Карла Великого и Эйзенхауэра вместе взятых, и при этом ещё и хитроумнее Одиссея. Либо вы гарантировано обречены на провал.

Собственно, именно это и произошло. Причём Ferrari был нанесён серьёзный ущерб, потому что команда потеряла хорошего менеджера, который страстно любил гонки, но именно из-за него ушёл Прост, а Скудерия осталась без Сенны.

После этого Чезаре Фьорио уже никогда не занимал должностей, на которых мог в полной мере применить свои таланты, а они у него действительно были, и он заслуживал того, чтобы осуществить свою мечту – добиться успеха в Формуле 1 именно с Ferrari, как это он сделал в ралли с Lancia.

Вероятно, стоит снять отдельный фильм о событиях сезона 1990 года, а на роль Фьорио вновь пригласить Скамарчо.