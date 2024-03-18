Съемки «Расплаты 2» с Беном Аффлеком и Дж. К. Симмонсом начнутся на следующей неделе

Дж. К. Симмонс в интервью изданию Collider рассказал, что съёмочный процесс фильма «Расплата 2», который выступит продолжением «Расплаты» 2016 года, начнётся на следующей неделе.

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Вместе с Аффлеком и Симмонсом к своим ролям точно вернутся Джон Бернтал и Синтия Аддай-Робинсон, снявшиеся в оригинале. Выпустят фильм в кинотеатры компании Amazon и MGM.

Да, я отправляюсь в Лос-Анджелес чуть больше чем через неделю, чтобы провести несколько репетиций и предварительных съёмок и начать снимать свою часть фильма.

Фильм «Расплата» вышел в 2016 году и рассказал историю математического гения Кристиана Вульфа, который подрабатывает аудитором для самых опасных преступных организаций. Однажды на его след нападает отдел по борьбе с преступностью министерства финансов.