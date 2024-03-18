«Онегин» и «Дюна» борются за миллионы российских зрителей

Фильм Андреасяна «Онегин» вновь возглавил кинопрокат в России, несмотря на негативные отзывы критиков. «Дюне 2» пророчат рекорды вопреки «серому» показу.

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Фильм Сарика Андреасяна «Онегин» возглавил кинопрокат в России и СНГ в уикенд 14–17 марта, сообщил портал kinobusiness.com.

Новая интерпретация романа Александра Пушкина «Евгений Онегин» вышла на экраны 7 марта. Главные роли в ленте исполнили Виктор Добронравов, Лиза Моряк, Денис Прытков, Татьяна Сабинова. В первые дни показа картина заработала 336 млн рублей.

Отмечается, что 16 марта сборы фильма «Онегин» в российском прокате превысили 500 млн рублей (по данным ЕАИС, 562,3 миллиона).

Второй в списке лидеров кинопроката по-прежнему фильм Юрия Хмельницкого «Лед 3», а третью строчку предварительно занял новичок проката – драма по роману Александра Проханова – «Позывной "Пассажир"». Место действия картины – Донбасс, куда столичный писатель оправляется на поиски брата-ополченца. Нашумевший фильм «Мастер и Маргарита» также ещё собирает кассу – 40 млн рублей за последние четыре дня.

НЕРАСКРЫТЫЙ «ОНЕГИН»

Несмотря на кассовый успех первых двух недель «Онегина», в индустрии не ожидают от фильма новых рекордов по сборам.

Фильм «Онегин» в первые выходные после премьеры сработал достойно, однако не стоит ожидать, что его сборы достигнут миллиарда рублей, заявил член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), создатель и руководитель направления АВК’PRO Роман Исаев в разговоре с НСН.

«Создателям фильма удалось вокруг его выхода организовать некую событийность, зритель действительно поверил, что это большое российское кино на великом литературном первоисточнике. Красивые костюмы, достаточно хороший каст, Виктор Добронравов, который сыграл роль Евгения Онегина, при этом играя ее на подмостках театра Вахтангова… Праздничная дата, хорошая реклама, достойный сильный прокатчик. Все это в сумме дало очень приятный результат. При этом фильм не соберет миллиард, а 700-800 миллионов собрать сможет», – спрогнозировал он.

Он также отметил, что ряду зрителей не понравился «Онегин» из-за того, что в картине было «что-то не раскрыто или урезано».

Более радикально в адрес новой картины высказался кинокритик Давид Шнейдеров. По его словам, если бы Александр Пушкин жил в наши дни, он бы вызвал режиссера фильма "Онегин" Сарика Андреасяна на дуэль.

«Бедный Пушкин! Я смотрел трейлер, мне так жаль нашего классика! Если бы великий писатель жил сегодня, он вызвал бы Андреасяна на дуэль и пристрелил бы, не задумываясь. Андреасян сделал из “Онегина” дом престарелых, но это видение художника», - сказал он НСН.

Со своей стороны, кинокритик Роман Григорьев говорил НСН накануне выхода фильма, что картину наверняка будут «ругать», но она может стать лучшей работой Сарика Андреасяна.

«Меня интригует эта затея: почему вдруг Сарик Андреасян решил выйти на литературную классику? Может, он к этому шел и, наконец, сделает свой главный фильм. Бывает, что происходит какое-то чудо, хочется в него верить.. Молодец Андреасян, что дерзнул и сделал экранизацию Онегина», - отмечал он.

Сам же режиссер и продюсер Сарик Андреасян признался, что не собирается слушать мнение профессиональных критиков по поводу своего нового фильма «Онегин».

По словам Андреасяна, к киновоплощению «Евгения Онегина» он пытался подступиться в течении пяти лет, даже заказал специальное исследование о пожеланиях зрителей. Он также отметил, что многие актёры старше своих литературных героев, однако для создателей было важно, чтобы была хорошая игра. К тому же, раньше люди выглядели старше своих лет.

НЕОФИЦИАЛЬНАЯ «ДЮНА»

Пока в России спорят про «Онегина», мировой прокат покоряет вторая часть «Дюны». Картина заработала за минувший уикенд $51,2 млн. Общая выручка ленты в мировом прокате выросла до $495 млн, что уже побило рекорд сборов первой части.

В России «Дюна 2» Дени Вильнёва заработала в первые выходные проката в РФ больше 124 млн рублей. Это второй по величине старт среди голливудских новинок, вышедших в параллельном прокате.

При этом «Дюну 2» в России показывают неофициально, поэтому подсчитать сборы довольно сложно. Цифра в 124 млн рублей складывается из сборов нескольких короткометражных фильмов, которые показывали перед «Дюной 2» в рамках «предсеансового обслуживания». По мнению экспертов, «Дюна: Часть вторая» может стать чуть ли не самым кассовым зарубежным фильмом в 2024 году.

«Дюна: Часть вторая» является одним из самых ожидаемых фильмов 2024 года, заявил кинокритик Давид Шнейдеров в разговоре с НСН. По его словам, у первой части картины целая армия фанатов.