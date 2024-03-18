Раскрыт лидер кинопроката в России и СНГ

Фильм «Онегин» режиссера Сарика Андреасяна снова возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные. Об этом сообщает портал «Кинобизнес».

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Премьера картины состоялась 7 марта. За минувший уик-энд фильм заработал 170,5 миллиона рублей.

На второй строчке расположился мультфильм «Кунг-фу Панда 4». На третьей — картина «Лед 3».

Ранее «Онегин» уже возглавлял кинопрокат в России и СНГ.

8 марта стало известно, что российский фильм «Бременские музыканты» собрал в прокате более трех миллиардов рублей. Премьера «Бременских музыкантов» состоялась 1 января. Картина основана на одноименном мультфильме студии «Союзмультфильм».