Начались съемки фильма «Человек-волк» от режиссера «Человека-невидимки»

По информации сайта Bloody Disgusting, стартовал съёмочный процесс фильма «Человек-волк». За создание ленты отвечает кинокомпания Blumhouse Productions, а её глава и основатель Джейсон Блум поделился фотографией старта производства.

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Режиссёром картины выступит Ли Уоннелл, снявший триллер «Человек-невидимка». Главные роли в фильме исполнят Джулия Гарнер и Кристофер Эбботт. Продюсерами выступят Джейсон Блум и Кен Као. Также среди исполнительных продюсеров есть Райан Гослинг. Среди сценаристов — Уоннелл и Корбетт Так, а также Лорен Шукер Блум и Ребекка Анджело.

Подробности сюжета держатся в тайне. Действие будущего фильма будет разворачиваться в наши дни.

Премьера ленты намечена на 25 октября 2024 года.