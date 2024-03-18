Документальный фильм о первой леди СССР озвучен голосом Горбачевой с помощью нейросети
В понедельник, 18 марта, в онлайн-кинотеатре Premier эксклюзивно вышел документальный фильм "Горбачева"о первой леди СССР Раисе Горбачевой. Фильм снят Продюсерским центром Киностудии им. М. Горького при поддержке Министерства культуры РФ. В картину вошли архивные хроники и воспоминания современников Раисы Горбачевой.
Документальный фильм Родиона Чепеля "Горбачева" рассказывает в деталях о жизни Раисы Максимовны Горбачевой, супруги первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева.
Сюжет картины охватывает все этапы жизни Раисы Максимовны: от сельской девчонки до первой леди СССР. В фильм вошли фрагменты редких интервью, кадры официальной хроники с участием Раисы Горбачевой, уникальные архивные фотографии. А также - фрагменты из интервью Михаила Горбачева 2012 года и сцены художественной реконструкции эпохи. Впервые дневники Раисы Максимовны с суждениями о важнейших исторических событиях, о себе и о жизни российского общества были озвучены ее голосом, очень точно восстановленным с помощью нейросети.
Автор проекта - журналист Когершын Сагиева, креативный продюсер - Анастасия Рыцина.
"Мы начали работу над проектом еще при жизни Михаила Горбачева, точно зная, что фильм получится особенным. Раиса Максимовна оставила неизгладимый след во многих сердцах. Своим отношением к семье, работе, общественной деятельности она создала одну из главных женских ролевых моделей на всей территории бывшего СССР. Советская первая леди влюбила в себя политических лидеров и публику по всему миру. Но как она к этому шла? Как сама оценивала происходящее? До сих пор многие важные моменты из жизни Горбачевой оставались скрытыми от широкой аудитории, и мы их раскрываем", - говорит генеральный директор Киностудии им. М. Горького Юлиана Слащева."Наш фильм о яркой, независимой, умной и бесконечно сопереживающей женщине. Это первый документальный проект, который показывает ее человечность и доказывает - все, что она делала, было обдуманным и искренним. Мало кто знает, а ведь Горбачева окончила школу с золотой медалью, училась на философском факультете МГУ, провела масштабное социологическое исследование и написала диссертацию. Она во многом опередила свое время, и сегодня ее образ как никогда актуален", - отмечает генеральный продюсер Продюсерского центра Киностудии им. М. Горького Лика Бланк.