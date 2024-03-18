Документальный фильм о первой леди СССР озвучен голосом Горбачевой с помощью нейросети

В понедельник, 18 марта, в онлайн-кинотеатре Premier эксклюзивно вышел документальный фильм "Горбачева"о первой леди СССР Раисе Горбачевой. Фильм снят Продюсерским центром Киностудии им. М. Горького при поддержке Министерства культуры РФ. В картину вошли архивные хроники и воспоминания современников Раисы Горбачевой.

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Документальный фильм Родиона Чепеля "Горбачева" рассказывает в деталях о жизни Раисы Максимовны Горбачевой, супруги первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева.

Сюжет картины охватывает все этапы жизни Раисы Максимовны: от сельской девчонки до первой леди СССР. В фильм вошли фрагменты редких интервью, кадры официальной хроники с участием Раисы Горбачевой, уникальные архивные фотографии. А также - фрагменты из интервью Михаила Горбачева 2012 года и сцены художественной реконструкции эпохи. Впервые дневники Раисы Максимовны с суждениями о важнейших исторических событиях, о себе и о жизни российского общества были озвучены ее голосом, очень точно восстановленным с помощью нейросети.

Автор проекта - журналист Когершын Сагиева, креативный продюсер - Анастасия Рыцина.