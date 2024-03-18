Появился трейлер сериала «Казачок»

1 апреля состоится премьера приключенческой комедии "Казачок" о том, как подросток Степа прямиком из нашего времени попадает в 17 век и становится жителем казачьей станицы.

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Это первый продюсерский проект Сергея Светлакова после его возвращения на ТНТ. Посмотреть можно на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатре PREMIER. Производством сериала занималась его студия SVERDЛOVSK при поддержке Института развития интернета.

По сюжету родители отправляют старшеклассника Степу на летние каникулы в деревню к бабушке. До этого он умудрился "завалить" сразу несколько экзаменов. Лето без интернета - худшее наказание для современного подростка. Однажды, убегая от местных ребят, Степа случайно проваливается в колодец, а наружу выбирается в том же месте, но в 17 веке, когда деревня его бабушки была казачьей станицей. С собой у Степы остался только коптер и несколько гаджетов с пауэрбанком, которые помогают ему в первые минуты новой жизни.

Сергей Светлаков рассказывает о надеждах, связанных с новым сериалом:

"Мы надеемся, что смотреть "Казачка" будут и 10-летние, и 17-летние, и 30-40-летние, и 70-летние зрители. Мы хотели сделать произведение, которое расскажет о самых важных вещах, в которые мы искренне верим - дружбе, любви, настоящем патриотизме, причем расскажет не в назидательном, а в абсолютно развлекательном ключе. Мы вдохновлялись фильмами, которыми было пронизано наше детство - такого кино сейчас крайне мало".

"Казачка" снимали в исторических локациях в Псковской области, пушкинских местах. Кроме того, авторы сериала специально для съемок выстроили целую станицу с церковью, домами и плотинами. За постановку конных трюков в сериале отвечала команда каскадера Орлана Монгуша, который также работал над проектами "Турецкий гамбит" и "Золотая орда". А постановкой эпичных сражений и казачьих драк занимался Александр Самохвалов ("Нюрнберг", "Сталинград").

Максим Белбородов, актер, рассказывает:

"Это были супермасштабные съемки - выстроен целый город, и он до сих пор стоит. Я думаю, что туда будут, наверное, водиться экскурсии после окончания съемочного процесса..."

В ролях - Алексей Лукин, Виктория Разумовская, Алексей Кравченко, Олеся Судзиловская, Георгий Дронов, Николай Шрайбер, Владимир Епифанцев и др. Режиссер "Казачка" - Игорь Зайцев, автор блокбастера "Тобол" и исторических сериалов "Великая", "За час до рассвета". Музыку к сериалу написал композитор Ryan Otter.

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Алексей Гореславский, генеральный директор Института развития интернета: