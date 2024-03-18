Какие фильмы вошли в программу короткого метра фестиваля "Дух огня"

Объявлено, какие фильмы примут участие в конкурсе короткометражных фильмов Международного фестиваля кинодебютов "Дух огня", который начнет свою работу уже 23 марта. Отобраны 16 картин, снятых начинающими российскими режиссерами. Фильмы продолжительностью от 7 до 29 минут, снятые в разных стилистике, технике и жанрах.

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Для большинства режиссеров это первая или вторая картина. При этом некоторые из них уже состоялись в разных профессиях, связанных с кино или шоу-бизнесом. Так, например, одну из короткометражек - "Ночной танец" - снял актер Михаил Тройник, а режиссером якутского эпоса "Айыы Куо" является шоумен и автор нашумевших пародийных клипов Айаал Адамов. Картина ранее участвовала в 40-м Международном кинофестивале короткометражного кино в южнокорейском Пусане.

Кроме того, в конкурс вошли драмы "Mine" Ильи Советова о выходе из зоны комфорта, "Выдающиеся дни" Артура Григорьева о настигающем правосудии, "Лимб" Василия Ковбасюка о способах найти верный путь посреди бескрайней степи, "Электричество"Юлии Корунской о попытке пережить утрату, "Хангри дог" Габриелы Селивановой о девушке, которая после неудачной дуэли вынуждена тащить своего раненого спутника на собственных плечах.

В программе также представлены триллеры "Лифт" Алики Юнг о застрявшем в нем герое, который понимает, что все это отголоски далекого прошлого, "Монстр" Ольги Меланич о потерявшемся в лесу мальчике и "Черное" Вики Дегтевой о девушке Симе, все представления которой о себе разом перевернулись.

За комедию отвечают фильмы "Супер "мать ее" Wумен" Дмитрия Миляева о том, к чему могут привести внезапная ссора и импульсивные поступки, "Мама, он из метавселенной, тебе понравится!" Алексея Кокорина об отношениях девушки и аватара, а также "Нас все устраивает" Сергея Войткевича о педантичном киллере, в работу которого нужно внести правки.

В короткометражке "Прости меня, Аня" Клавдии Коршуновой о разочарованном в любви сотруднике ДПС, который оказывается случайным гостем свадебной вечеринки на даче у московской творческой молодежи, сыграли Юра Борисов и Степан Девонин. Лента "Отдай мне деньги, и я уйду" Александра Титова рассказывает о внезапно вспыхнувших у рэкетира чувствах к старой знакомой, у которой он пытается отнять деньги. Еще в конкурсе представлена экзистенциальная драма "Лихт" Максима Дудника о героине, которая отправляется в ночное странствие в холодном лабиринте покинутого людьми города.

Судить короткометражные фильмы будут режиссер, сценарист, продюсер, актриса Оксана Михеева, актриса театра и кино Екатерина Климова, журналист и кинокритик Ярослав Забалуев.

Также в этом году впервые будет представлена программа "Жаль, что вас не было с нами".

"Эта новая программа - дань уважения высокому профессионализму наших коллег, которым вслед за мартовским "Духом огня", позже, на кинофестивалях "Короче", "Маяк" и "Окно в Европу", удалось открыть таланты удивительных дебютантов - Анны Кузнецовой, Татьяны Рахмановой, Ильи Шагалова, Тины Баркалая. Уверен, взыскательная аудитория нашего фестиваля оценит эти фильмы так же высоко, как их оценили мы", - отметил председатель отборочной комиссии кинофестиваля, отборщик программы Петр Шепотинник.

В рамках программы будут показаны "Аквариум" Ильи Шагалова, "Каникулы" Анны Кузнецовой, "Королевство" Татьяны Рахмановой и "Сказки Гофмана" Тины Баркалая.

Кстати

Сегодня стало известно, что в основной конкурс фестиваля добавится фильм "Контакты".

Автор сценария и режиссер фильма - Дмитрий Моисеев. Фильм сделан компанией "Марс Медиа", при поддержке Министерства культуры РФ и фонда "Кинопрайм".

Справка "РГ"

В 2002 году народный артист РФ кинорежиссер Сергей Соловьев выступил инициатором создания международного фестиваля кинематографических дебютов "Дух огня" в Ханты-Мансийске и являлся его бессменным президентом почти двадцать лет. С 2022 года новым президентом фестиваля стал кинорежиссер Эмир Кустурица.