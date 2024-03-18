Опубликованы 25 лучших фильмов о монстрах от IGN

Журналисты популярного издания IGN опубликовали обновлённый список лучших фильмов о монстрах в истории кино. В перечень вошли ленты самых разных жанров: от комедии до фантастики и драмы. Единственное условие — в картине обязательно должен присутствовать монстр.

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Первую строчку ожидаемо занял «Чужой» — фильм Ридли Скотта продолжает лидировать в подобных топах на протяжении последних десятков лет. На втором месте оказались «Челюсти» Стивена Спилберга с устрашающими акулами, а замкнуло тройку «Нечто» Джона Карпентера.

В список также попали оригинальная «Годзилла» 1954 года, «Парк Юрского периода», «Хищник», «Монстро» и многие другие картины.

25 лучших фильмов о монстрах от IGN