«Резню» Романа Полански снова покажут на больших экранах

Фильм Романа Полански "Резня" с 28 марта снова можно будет увидеть в российских кинотеатрах.

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Картина, вышедшая в 2011 году, уже стала классикой мирового кино, при этом не потеряв своей актуальности и злободневности и в наши дни.

Фильм рассказывает о двух семьях, которые увязли в выяснении отношений после того, как их дети повздорили в школе. Слово за слово вежливая дискуссия о воспитании детей превратилась в баталию, в которой герои показали свое истинное лицо.

В главных ролях - Джоди Фостер, Кейт Уинслет, Кристоф Вальц, Джон Си Райли.