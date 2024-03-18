Любовь и семья важнее денег: о чем комедийный сериал «Наследство»

На телеканале ТНТ 18 марта начинается показ комедийного сериала «Наследство» режиссёров Ани Мирохиной и Дмитрия Меняйло. В центре истории — богатый бизнесмен Виктор, 25 лет назад покинувший семью и уехавший в Италию. Он возвращается на родину к жене и детям, но уже взрослое потомство и обиженная супруга не желают его принимать. Мужчина решает завоевать любовь и уважение при помощи денег и, зная о трудном финансовом положении детей, предлагает им поучаствовать в конкурсе на лучшего ребёнка и выиграть €1 млн. Роли исполнили Александр Робак, Нонна Гришаева, Роман Фомин, Глеб Калюжный, Маргарита Аброськина и другие.

© Кадр из сериала «Наследство»

На телеканале ТНТ 18 марта стартует комедийный сериал «Наследство». Режиссёрами проекта выступили Аня Мирохина («Отмороженные»), которая также написала сценарий, и Дмитрий Меняйло («Ботан и супербаба»).

По сюжету Виктор 25 лет назад бросил семью и сбежал в Италию, чтобы скрыться от властей и не попасть за решётку из-за нелегальной прибыли. Наладив жизнь за рубежом, он решил вернуться к жене Татьяне и уже выросшим троим детям — Юре, Маше и Игорю. Поводом для эффектного появления стал юбилей супруги — событие, ради которого точно соберётся вся семья.

Вот только дети всю жизнь думали, что их отец мёртв, поэтому появление Виктора их шокирует. К тому же, узнав, что он на самом деле просто сбежал, сыновья и дочь не желают его знать и не намерены принимать обратно в семью. Татьяна с ними солидарна — она до сих пор таит обиду на супруга за то, что тот уехал и оставил её без гроша.

Впрочем, жизнь научила Виктора не сдаваться и находить подход к любому человеку, особенно к тому, кто нуждается в деньгах. Прознав о финансовых трудностях семьи, состоятельный и хитрый отец предлагает детям сделку и объявляет конкурс на лучшего ребёнка месяца. Главный приз — €1 млн. Игорь и Маша сначала отказываются «продаваться» папе, но, когда старшего сына увольняют с работы, а у девушки сгорает магазин, они меняют свои решения. А вот младший, Юра, сразу соглашается на условия Виктора в надежде получить крупную сумму. Детям приходится проявлять любовь и благосклонность к отцу, шутить и проводить с ним время, чтобы получить баснословное наследство и в то же время узнать друг друга лучше.

Однако не только семья стала причиной возвращения Виктора на родину: герой также желает избавиться от человека, виноватого в его побеге в прошлом.

В сериале снялись такие артисты, как Александр Робак («Снегирь», «Инсомния»), Нонна Гришаева («О чём говорят мужчины», «Папины дочки. Новые»), Маргарита Аброськина («Настя, соберись!», «Регби»), Глеб Калюжный («Трудные подростки», «Вампиры средней полосы»), Роман Фомин («Восьмидесятые», «Универ. Новая общага»), Анна Немченко («Сваты 6», «Юра дворник»), Елена Алфёрова («Два холма», «Гранд») и другие.

Основные актёры безоговорочно вжились в свои роли, каждая из которых по-своему особенна. В таланте Нонны Гришаевой у российского зрителя давно нет сомнений. Заслуженная артистка России и в этом сериале убедительно сыграла Татьяну. Героиня в её исполнении — любящая мать, добрая женщина, которая, несмотря на ярость и обиду, оставляет Виктору небольшие шансы на искупление грехов, не запрещает ему видеться с детьми и не диктует детям, как им поступать с отцовским предложением. Образ чувственной, эмоциональной и в то же время сильной женщины идеально сочетается и с внешним видом Гришаевой.

Сыновей Юру и Игоря сыграли Глеб Калюжный и Роман Фомин соответственно. Оба очень отличаются друг от друга — Игоря зрители видят ответственным офисным планктоном, консерватором, который привык быть не просто старшим в семье, но и главным мужчиной. В то же время в некоторых сценах видно, что в нём живёт неуверенный в себе мальчик, которому не хватало отцовского воспитания и любви. Юра же — типичный представитель современной молодёжи, блогер, падкий на красивые и дорогие вещи. Личности персонажей отражены в том числе во внешнем виде: если Игорь предпочитает официальный образ — рубашки, брюки, то Юра, напротив, экспериментирует в одежде и цветах, например носит банданы, розовые рубашки и солнцезащитные очки в стразах.

Роль Маши исполнила Маргарита Аброськина. Эта героиня также весьма необычная личность: в 30 лет она предпочитает пижамы и тапочки с героями мультфильмов и владеет магазином похоронных букетов и венков недалеко от кладбища.

Отдельного внимания в актёрском составе заслуживает Александр Робак, сыгравший Виктора. Он создал персонажа, за которым интересно наблюдать, которому хочется сочувствовать. Поскольку персонаж был, судя по сюжету, не совсем добропорядочным гражданином, а после жил в Италии, то в нём смешались два менталитета: зритель видит своего рода крёстного отца, мафиози с повадками русского бандита 1990-х. Немалый вклад в образ Виктора вложили и художники по костюмам и гриму, поскольку именно облик героя навевает ассоциации с итальянской мафией — это и тонкие усы, и платки на шее вместо галстука, халаты, золотые часы на запястье и большой перстень на мизинце. Плюс ко всему он курит сигары и читает итальянские СМИ. Особенно впечатляет и веселит первое появление Виктора в сериале — сцена, в которой герой подъезжает на дорогом авто с водителем к многоквартирному дому в Реутове. Когда в машину нечаянно въезжает его дочь, он, вальяжно покуривая, приказывает водителю выйти и успокоить девушку, после чего кидает ему небольшой свёрток денег.

Сюжет совсем не реалистичен, но увлекает благодаря динамике, образам, иронии, отличному юмору, обилию шуток и забавных сцен и заложенным смыслам, главным из которых является важность семейных уз. И если первые две серии вводят в историю и не содержат шокирующих поворотов, то дальше, как обещают авторы проекта, аудиторию ждёт неожиданная криминальная линия, которая должна изменить многое в мироощущении персонажей и создать интригу.

Сериал не даст заскучать ни на минуту и западёт в душу любителям лёгкого юмора и тем, кто хочет расслабиться перед телевизором после тяжёлого трудового дня. В нём затрагиваются понятные каждому зрителю семейные проблемы и взаимоотношения, будь то ссоры между братьями, супруга, ежеминутно напоминающая мужу об ипотеке, и многое другое. «Наследство» — народная история для широкой аудитории.