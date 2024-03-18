Трейлер новой комедии с Энн Хэтэуэй «Мысль о тебе» стал самым просматриваемым

Трейлер яркой и насыщенной романтической комедии «Мысль о тебе» с Энн Хэтэуэй стал блокбастером ещё до выхода самой кинопремьеры. Он стал самым просматриваемым в истории трейлером к фильму для стриминговых платформ.

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Промо набрало аж 125 млн просмотров по всему миру во всех социальных сетях. Об этом стало известно незадолго перед мировой премьерой, которая прошла в рамках кинофестиваля SXSW в Остине. Вот так приятный сюрприз! Два последующих места заняли трейлеры фильмов Netflix «Каменное сердце» и «Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули».

По сюжету Энн предстаёт в роли 40-летней матери-одиночки, которая вступает в неожиданный роман с 24-летним Хейсом Кэмпбеллом (Николас Голицын). На платформе Prime Video лента «Мысль о тебе» выйдет 2 мая.