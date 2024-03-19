Кинематографисты Узбекистана и Татарстана снимут фильм о просветителе Марджани

Татарстанские и узбекские кинематографисты создадут полнометражный игровой фильм о выдающемся татарском просветителе, мусульманском богослове, философе и историке XIX века Шигабутдине Марджани. Кинолента будет снята в жанре исторической драмы и уже получила предварительное название «Учитель». Сценарий к фильму написал татарстанский писатель Салават Юзеев, передает корреспондент ГлагоL в Татарстане Ольга Сапожникова.

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Фигура Марджани выбрана для фильма не случайно. Будущий просветитель родился в Татарстане, а получил образование в Бухаре и Самарканде. Когда Марджани вернулся из Бухары в Казань, его встречали с почетом и уважением как человека необычайной учености и знаний. Он заложил основы дружбы между татарским и узбекским народами. Был известен своими трудами на весь мусульманский мир как крупный знаток исламской религии и светских наук. И по сей день его наследие является актуальным.

Меморандум о производстве фильма о Марджани, о продвижении его в прокате, а также об организации совместных фестивалей и кинопоказов, подписали татарстанские и узбекские деятели кино в рамках празднования 100-летия татарстанского кинематографа. Мероприятия, посвященные этой дате, проходят в Казани в эти дни.

Как отметил гендиректор Узбеккино Фирдавс Абдухаликов на круглом столе «Копродукция как драйвер развития киноиндустрии», узбекских и татарстанских кинематографистов связывает крепкая дружба. Он напомнил, что киностудия «Узбекфильм» совместно с Татаркино уже сняли полнометражный игровой фильм «Сумбуль» по произведению известной татарстанской писательницы Зифы Кадыровой. Мелодраму о любви и предательстве с интересом восприняли в обеих республиках. В Youtube фильм набрал миллион просмотров, его часто показывают по телевидению и в кинотеатрах. Опыт успешной совместной работы имеется также у татарстанских и казахских кинематографистов. Татаро-казахский фильм «Тарлан» снят в копродукции Татаркино и Almapictures по повести Галимджана Ибрагимова «Алмачуар». Он повествует о дружбе деревенского мальчика и жеребёнка. Картина стала первым за последние 30 лет совместным проектом кинематографистов двух республик. Гендиректор киностудии «Беларусьфильм» Юрий Алексей рассказал на круглом столе, что недавно у них снимались эпизоды фильма «Гора влюбленных» Салавата Юзеева. В свою очередь, татарстанский продюсер Ильназ Гараев поделился планами по созданию татарстано-белорусского фильма «Ник» о судьбе молодого человека, работающего в наукограде «Иннополис». Картина должна быть основана на семейных ценностях, IT-технологиях, патриотизме и снята на языке молодежи. Проект уже прошёл согласование, сейчас обсуждается его бюджет. В дискуссии о том, что копродукция — это мировой тренд и как ему следовать принимали участие и кинематографисты Киргизии, а также ряда российских регионов. Директор Татаркино Миляуша Айтуганова, подводя итоги круглого стола, отметила, что «продвижение совместных фильмов расширяет возможности проката и поиска адресной аудитории».

«В условиях отсутствия большого количества голливудского кино, которое было раньше в России и странах СНГ, сегодня у нас есть недостаток репертуара. Мы можем совместными усилиями пополнить общую сетку проката фильмов». Миляуша Айтуганова, директор Татаркино

Напомним, что история татарстанского кинематографа началась с образования Татаркино 13 февраля 1924 года. Первый в республике художественный немой фильм «Булат-Батыр» был снят в 1927 году в мастерской Совкино по заказу Совнаркома ТАССР.

«За последние десять лет кинематографисты Татарстана создали 32 полнометражных игровых фильма, более 200 короткометражных игровых фильмов и около 100 документальных», — сообщили ГлагоL в Татаркино.

В Казани ежегодно, начиная с 2005 года, проводится Международный фестиваль мусульманского кино. Столетие Татаркино, которое в эти дни широко отмечается в республике, было решено продолжить образовательной конференцией в рамках KazanSummit-2024. Об этом договорились руководители киностудий СНГ на встрече с министром культуры Татарстана Ирадой Аюповой.