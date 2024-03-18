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Режиссер Рон Ховард: Голливуд для детей-актеров — минное поле

Режиссер фильмов «Аполлон-13» и «Игры разума» Рон Ховард объяснил, почему запрещал своей дочери Брайс Даллас Ховард сниматься в кино. Его цитирует People.

Режиссер «Игр разума» объяснил, почему запрещал дочери сниматься в кино
© Газета.Ru

43-летняя Ховард рассказывала, что начала бы сниматься еще ребенком, если бы не запрет родителей.

Сам Рон Ховард, в шесть лет дебютировавший в «Шоу Энди Гриффита», рассказал, что не хотел для дочери своей судьбы.

«Дети-актеры могут найти много позитивного [в карьере в Голливуде], но для них это минное поле», — уверен он.

По словам режиссера, он переживал, что маленькую Брайс будут сравнивать с ним.

«Прежде всего, я сыграл такие популярные роли в детстве, практически легендарные... И думал, что если кто-то из наших детей станет актером, сын или дочь, им придется терпеть несправедливые сравнения», — поделился кинематографист.
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