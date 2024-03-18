«Круче некуда» с Джеки Чаном и Джоном Синой покажут по ТВ

Телевизионная премьера боевика «Круче некуда» состоится на СТС 24 марта 2024 года. Главные роли в совместном американо-китайском проекте режиссера Скотта Во («Неудержимые 4», «На глубине 6 футов») по сценарию Араша Амеля («Принцесса Монако», «Частная война») исполнили Джеки Чан и Джон Сина, а также снялись Пилу Асбек, Рэйчел Холовэй, Надин Леон Гобе, Макс Хуан, Ван Чжэньвэй, Хоу Минхао и др.

© Кадр из фильма "Круче некуда"

Действие фильма разворачивается в недалеком будущем, в котором нефтяные войны уничтожили Ближний Восток практически до основания. В центре сюжета - ветеран китайской армии (Джеки Чан), ставший частным охранным подрядчиком. Его задача - эвакуировать рабочих нефтеперерабатывающего завода, на который был совершен налёт повстанцев. Герой понимает, что это нападение было лишь частью более крупной схемы по захвату нефти - крупнейшего нефтяного ограбления в истории. Но в одиночку ему не справиться. Параллельно зрители знакомятся с бывшим морским пехотинцем (Джон Сина), живущим в Ираке. Он добрый, хороший человек, не отказывающий во внимании местным сиротам. Его героя обманом втягивают в конфликт с командой героя Чана. Но правда всплывает на поверхность, и герои объединяют усилия против общего врага. Не сразу, конечно. Но их знакомство знаменует начало настоящей, а порой очень забавной дружбы. Зрителей ждёт нескончаемый масштабный экшн в духе «Безумного Макса»: от гонок в эпицентре песчаной бури до отлично поставленных рукопашных боёв, - а также много юмора.

В российский прокат «Круче некуда» вышел в июле 2023 года.

Эфир в 21.25.