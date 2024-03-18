Онлайн-кинотеатры России приобрели права на 26 корейских фильмов и сериалов — СМИ

Российские дистрибуторы контента и онлайн-платформы приобрели у южнокорейских компаний более двух десятков проектов на общую сумму $ 1,2 млн. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя государственного южнокорейского агентства креативного контента (КОССА) Ким Се Ву.

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Сделка состоялась в рамках выставки World Content Market 2024 в Казахстане. Корейские медиакомпании MBS, SBS, KBS, SLL, KT Genie, Lian, Young & Contents, 38c, Carry Soft, Grafizix продали 26 фильмов и сериалов на сумму 110 млн рублей. В число проектов вошли в том числе популярные сериалы «Императрица Ки», «Кайроc» и «Аран и магистрат».

Интересно, что согласно январскому исследованию «Кинопоиска», корейские сериалы не вызывали у российской аудитории особого энтузиазма. Всего 3,2% от общей аудитории проявляли интерес к южнокорейскому контенту. Эксперты отмечают, что дело может быть в относительной дешевизне проектов — вся сумма совершённых сделок равна стоимости производства двух серий оригинального сериала в России.