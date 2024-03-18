В Крыму в 2024 году планируют запустить крупнейшую южную киностудию

Киностудия в Крыму в бухте Капсель, которая должна стать центром компетенций киноиндустрии для всего юга, откроется в 2024 году. Об этом сообщил директор АНО "Центр развития культурных инициатив", руководитель арт-кластера "Таврида" Сергей Першин.

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"Уже в этом году мы запускаем киностудию. Это будет центр компетенции киноиндустрии на юге нашей страны в целом. Планов много, и я надеюсь, что они увенчаются созданием первого в России города для молодых творцов, именно так мы называем это место", - сказал он на пленарной сессии-презентации "Вместе в будущее: 10 лет Русской весне" в ходе форума-выставки "Россия" на ВДНХ.

Ядром арт-кластера "Тавриды" стала академия "Меганом", которая начала свою работу в 2023 году. Здесь регулярно проходят образовательные программы, участники которых, в том числе разрабатывают проекты и для развития территории кластера. Ранее в пресс-службе "Тавриды" отмечали, что аналогов строящегося контент-центра на побережье Черного моря нет. Комплекс расположится на территории площадью 6 га, будет включать в себя съемочные павильоны, студии постпроизводства, монтажные, просмотровые, гримерные и костюмерные, будет построена вспомогательная инфраструктура (цех по производству декораций, склады, административные и технические помещения, парковки для легкового и специального транспорта, площадка для натурных съемок и парк кинодекораций).

18 марта 2024 года исполняется десять лет со дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. 16 марта 2014 года в Крыму и Севастополе прошел референдум по вопросу воссоединения с Россией на фоне государственного переворота на Украине. За воссоединение с Россией тогда высказались 96,7 и 95,6% проголосовавших избирателей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав России, а 21 марта документ ратифицировало Федеральное собрание.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов.