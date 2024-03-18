Сидни Суини объяснила, почему снялась в провальном фильме

14 февраля состоялась мировая премьера фильма «Мадам Паутина» — новой супергеройской картины от Sony. Лента выступила частью вселенной Человека-паука, в которую также входит дилогия «Веном» с Томом Харди и провальный «Морбиус» с Джаредом Лето.

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За месяц проката фильм собрал всего $ 97 млн и получил строго негативные отзывы от зрителей и критиков. Одна из главных звёзд картины Сидни Суини не видит в этом ничего плохого — она считает ленту ещё одной ступенью в своей голливудской карьере. Именно благодаря «Мадам Паутине» девушка снялась в очень успешной мелодраме «Кто угодно, кроме тебя» и скоро сыграет в ремейке «Барбареллы».

Для меня этот фильм стал строительным блоком, он позволил мне построить отношения с Sony. Без «Мадам Паутины» я бы так и не познакомилась с теми, кто принимает важные решения в студии. Всё в своей карьере я делаю не просто ради истории, но ради стратегических бизнес-решений. Благодаря этому подходу я смогла продать «Кто угодно, кроме тебя» и заполучить «Барбареллу».

Ближайшей картиной для Сидни Суини станет хоррор «Омен. Непорочная». Премьера картины в России состоится уже 21 марта.