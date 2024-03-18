Авторы хоррора «Винни-Пух» представили мультивселенную с Пиноккио и Питером Пэном

Создатели малобюджетного хоррора «Винни-Пух: Кровь и мёд» представили кроссовер с другими известными персонажами Disney.

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Помимо Винни, в проекте появятся многие знакомые герои: Пиноккио, Питер Пэн, Спящая Красавица, Бэмби, Безумный Шляпник и другие. Релиз намечен на 2025 год, а пока нам представили постер мультивселенной.

Сейчас создатели ужастика готовятся к премьере сиквела — «Винни-Пух: Кровь и мёд 2» начнут показывать в кино с 26 марта. Напомним, режиссёр Рис Фрейк-Уотерфилд смог выпустить такую неожиданную адаптацию из-за того, что авторскими правами на Винни-Пуха больше никто не владеет.

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Ранее постановщик также хотел снять хоррор по «Черепашкам-ниндзя», но не смог реализовать проект как раз из-за авторских прав.