Вышел новый трейлер «Мятежной Луны 2» Зака Снайдера

Онлайн-кинотеатр Netflix представил новый трейлер фильма «Мятежная Луна, часть 2: Дарующая шрамы» — сиквела фантастической ленты Зака Снайдера. Премьера картины состоится уже 19 апреля, а режиссёрская версия второй части может выйти этим летом.

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Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

«Мятежная Луна, часть 2: Дарующая шрамы» продолжит историю мирной колонии, которая на окраине вселенной борется с могучим тираном Балисариусом. К главным ролям вернутся София Бутелла, Чарли Ханнэм, Рэй Фишер и Джимон Хонсу.

Оригинальная «Мятежная Луна» вышла на Netflix 19 декабря, получив разгромные отзывы от критиков и смешанные – от зрителей. При этом режиссёр ленты Зак Снайдер предполагает, что его работу посмотрели даже больше людей, чем сверхпопулярную «Барби».