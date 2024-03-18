Названа дата премьеры нового сериала по "Звездным войнам"

Компания Disney опубликовала первый постер сериала «Аколит» по мотивам «Звездных войн» и раскрыла дату премьеры.

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Сериал стартует 4 июня 2024 года. До этого инсайдеры сообщали, что премьера запланирована на 5 июня.

События «Аколита» развернутся задолго до первой части «Звездных войн». Сюжет повествует о двух джедаях, которые расследуют череду преступлений и противостоят новой загадочной темной силе.

Съемки завершились летом прошлого года. Шоураннером сериала выступила Лесли Хэдланд.

По данным портала World of Reel, Disney отложила работу над спин-оффом «Звездных войн» на неопределенный срок из-за разногласий между LucasFilm и сценаристом Стивеном Найтом, передает «Радиоточка НСН».