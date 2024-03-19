«Финист. Первый богатырь»: что известно о приквеле «богатырской» франшизы

В начале 2025 года в прокат выходит новая часть медиафраншизы «Последний богатырь» — фильм «Финист. Первый богатырь». Фэнтезийная картина не будет продолжать историю Ивана, сына Ильи Муромца — вместо этого она раскроет прошлое других полюбившихся героев и расширит сказочную киновселенную.

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«Лента.ру» рассказывает, что известно о сюжете и актерском составе фильма «Финист. Первый богатырь», а также о том, когда новая глава «богатырской» франшизы выйдет в прокат.

Основная информация

Дата выхода

О разработке нового фильма по вселенной «Последнего богатыря» стало известно в конце 2022 года — тогда был анонсирован список полнометражных картин, которые получат денежную поддержку от «Фонда кино». Информация о том, что лента «Финист. Первый богатырь» переходит на этап съемок, появилась в апреле 2023 года, а уже в июле стартовала стадия постпродакшна.

Первые детали сюжета стали известны в сентябре 2023-го, а дебютный тизер-трейлер картины опубликовали на YouTube-канале онлайн-кинотеатра Start 1 февраля 2024-го. Тогда же появилась и дата премьеры картины.

1 января 2025 года фильм «Финист. Первый богатырь» выйдет в российский прокат

Создатели

Режиссером картины стал Дмитрий Дьяченко, автор оригинальной трилогии о «Последнем богатыре». Он признался, что с радостью вернулся к работе над франшизой: по словам режиссера, несмотря на то что в центре истории уже знакомые зрителям персонажи, фильм получился непохожим на первые три.

В «Финисте» по-прежнему искрометный юмор, характерный для сценаристов Yellow Black and White, но уже более глубокая история главного героя. Это меня подкупает, и я надеюсь, что мое чувство воодушевления удастся передать зрителям, - Дмитрий Дьяченко, режиссер фильма «Финист. Первый богатырь».

Вместе с Дьяченко к работе над спин-оффом вернулась команда, трудившаяся над созданием трех оригинальных частей, в том числе сценаристы Виталий Шляппо и Василий Куценко. К написанию сценария привлекли и новых авторов: Анатолия Молчанова и Вячеслава Зуба («Кухня», «Чебурашка»). Оператором картины стал Никита Богачев, который работал над сериалами «Триггер», «Пищеблок» и вторым сезоном «Метода».

Генеральный продюсер фильма «Финист. Первый богатырь» Эдуард Илоян объяснил, что эта лента — отличная возможность порадовать зрителей, которые полюбили франшизу «Последнего богатыря».

В свое время трилогия стала настоящим событием и не оставила равнодушными миллионы людей. В фильме «Финист. Первый богатырь» мы расширяем эту сказочную вселенную, - Эдуард Илоян, генеральный продюсер фильма «Финист. Первый богатырь».

Съемки

Съемки фильма «Финист. Первый богатырь» России, а уже летом команда отправилась в Казахстан, где проходили съемки на натуре.

Для воссоздания атмосферы Востока (именно туда по сюжету отправляются главные герои картины) авторы «Финиста» выбрали популярные туристические места: Чарынский каньон, Поющий бархан и крепость Номад, построенную в 2004 году для съемок фильма «Кочевник». Среди других восточных локаций — окрестности Алма-Аты и Конаева, национальные парки, леса и степи Казахстана.

В Казахстане съемочная группа провела 23 смены — за это время команда столкнулась с резкими перепадами температуры (от 0 до 40 градусов за одни сутки), опасными змеями и насекомыми.

Актриса Юлия Пересильд, которая в «Финисте» играет молодую Бабу-Ягу, призналась, что некоторые съемочные дни стали для нее настоящим испытанием. «Была одна смена, очень сложная физически: ветер, песок, холод. Но, несмотря на это, я с наслаждением наблюдала за тем, кто и как существовал в эту ночь. Было приятно видеть, как все друг друга подбадривают, греют, заботятся, не унывают, не ругаются, хотя иногда очень хотелось», — рассказала она.

Съемки фильма «Финист. Первый богатырь» в Казахстане завершились в середине июля 2023 года.

Сюжет

Фильм «Финист. Первый богатырь» вернет зрителей в сказочный мир Белогорья, знакомый поклонникам франшизы «Последний богатырь». В этой реальности есть волшебство, а герои русских народных сказок существуют на самом деле.

Фильм «Финист. Первый богатырь» станет одновременно приквелом и спин-оффом трилогии о «Последнем богатыре»

В этот раз в центре истории окажется молодой Финист Ясный Сокол (Кирилл Зайцев) — самый удалой богатырь Белогорья. Он совершает подвиги, покоряет девичьи сердца и служит примером для подрастающего поколения. Финисту не интересно совершать «незначительные» геройства — его манят громкие дела, которые навсегда впишут имя богатыря в историю.

Чтобы поддержать статус самого сильного и умелого воина Белогорья, Финист со своим помощником Мелехой (Сергей Лавыгин) отправляется в опасное приключение по неизведанным землям Востока, где встречает молодую Бабу-Ягу (Юлия Пересильд). Однако для главного подвига самовлюбленному Финисту придется признать — в одиночку великие дела не делаются.

Кстати, это не первое появление Финиста во франшизе — герой дебютировал на экране в 2021 году в фильме «Последний богатырь. Корень зла», где сражался со злом вместе с сыном Ильи Муромца Иваном (Виктор Хориняк).

Интересно, что во всех трех лентах франшизы «Последний богатырь» события параллельно развивались сразу в двух мирах — сказочном Белогорье и современной Москве. Пока неизвестно, затронет ли сюжет «Финиста» привычную нам реальность или сконцентрируется только на фэнтезийной части вселенной.

Актерский состав

В фильме «Финист. Первый богатырь» появятся как герои из трилогии о «Последнем богатыре», так и совершенно новые персонажи. Кирилл Зайцев, играющий Финиста в фильмах «Последний богатырь. Корень зла» и «Последний богатырь. Посланник тьмы», вновь вернется к своей роли. А вот молодую Бабу-Ягу сыграет звезда «Вызова» Юлия Пересильд — по словам актрисы, это первая «сказочная» роль в ее карьере.

Какие актеры сыграют в фильме «Финист. Первый богатырь»

Кирилл Зайцев («Серебряные коньки») — Финист Ясный Сокол, первый богатырь Белогорья. Он смел, красив и умен, но слишком самонадеян;

Сергей Лавыгин («Кухня») — Мелеха. Помощник Финиста, его оруженосец и правая рука;

Юлия Пересильд («Вызов») — молодая Баба-Яга, могущественная колдунья;

Федор Добронравов («Сваты») — Анариф. Загадочный изобретатель. Сам Добронравов рассказывает, что его герой — «обычный человек, просто невероятно умный и любящий науку»;

Елена Яковлева («Экипаж») — Баба-Яга. Именно Яковлева исполняла роль колдуньи в оригинальной трилогии о «Последнем богатыре».

По словам Дмитрия Дьяченко, съемочная группа ответственно подошла к выбору актеров.

У нас был очень серьезный кастинг: каждый человек из массовки отсмотрен, утвержден и специально одет. Несмотря на то что наши герои попадают в абсолютно новую для себя сказочную страну, она оказывается реальной: там живут обычные люди, ходят верблюды, павлины и петухи, — объяснил режиссер.

Кстати, еще один персонаж, который появится в фильме «Финист. Первый богатырь» — верблюд Джамал. Создатели картины устроили полноценный кастинг, чтобы найти подходящее животное.