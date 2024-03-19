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Стал известен актерский состав фильма о семье Романовых

В новом фильме о царской семье Романовых, съемки которого будут проходить в Тобольске в 2024 году, главные роли исполнят московские и тюменские актеры. Об этом продюсер картины Олег Урушев рассказал в своем интервью на радиостанции «Авторадио — Тюмень».

Стал известен актерский состав фильма о семье Романовых
© РИА Новости
«Такие актеры как Дмитрий Дюжев, Екатерина Гусева, Ксения Кутепова перейдут в новый проект о Романовых. Достаточно много тюменских и тобольских актеров, например, Евгений Пономарев, Сергей Осинцев», — рассказал продюсер Олег Урушев.

Уже известно, что в планах снять динамичную картину по голливудским лекалам. Сценарист и автор книги Сергей Козлов, прежде чем приступить к работе над картиной, отверг предложение Свердловской киностудии о съемках картины о семье Романовых.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени назвали точную дату начала съемок картины «Романовы: преданность и предательство».

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