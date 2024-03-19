Трагически погиб создавший «Дикую Розу» и «Просто Марию» Никандро Диас Гонсалес

18 марта скончался Никандро Диас Гонсалес, влиятельный мексиканский телевизионный и театральный продюсер.

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Гонсалес в том числе работал над теленовеллами "Дикая Роза" и "Просто Мария". Плюс на его счету проекты "Моя вторая мама", "Личико ангела", "Шаловливая мечтательница", "Гора страдания", "Наперекор судьбе", "Завтра - это навсегда".

Гонсалес - лауреат (21 раз) и номинант (24) массы премий, неоднократно награжденный в категории "Лучшая теленовелла".

Будущий продюсер родился в 1963 году в Монтеррее. Сразу после окончания средней школы попал на курсы к знаковому Валентину Пимштейну и в возрасте 23 лет был принят к нему на должность координатора производства.

С 1996-го - ассистент продюсера, еще через два года телекомпания Televisa утвердила его на должность исполнительного продюсера.

Согласно сообщениям в латиноамериканских СМИ, 60-летний Гонсалес был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии в воскресенье после инцидента: продюсер пострадал, катаясь на гидроцикле во время отдыха со своими детьми.

Команда артиста обратились с просьбой к неравнодушным стать донорами крови, но все усилия медиков в итоге успехом не увенчались: ведущие телешоу "Сегодня" (Hoy) 18 марта утром подтвердили смерть Гонсалеса.