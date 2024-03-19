Вышел трейлер «Сенсации» с Джиллиан Андерсон в главной роли
Опубликован трейлер "Сенсации" (Scoop). Картина расскажет историю создания крайне резонансного интервью британского принца Эндрю.
В главной женской роли - Джиллиан Андерсон ("Секретные материалы"), она сыграла Эмили Мейтлис - взявшую то интервью журналистку.
В других ролях - Руфус Сьюэлл, Билли Пайпер, Кили Хоуз, Ромола Гарай, Ифа Хайндс, Ричард Гулдинг, Пол Попплуэлл и Гэвин Спокс.
Создатели ленты - Филип Мартин ("Хокинг", "Корона", "Пуаро"), Джофф Буссетил ("Молокососы") и Питер Моффат ("Ваша честь").
Релиз - 5 апреля.