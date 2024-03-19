Новый вестерн Кевина Костнера официально выйдет в России

Опубликован первый трейлер проекта "Горизонты: Часть 1" (Horizon: An American Saga - Chapter 1). Это новый вестерн Кевина Костнера, выполненный по железобетонно классическим лекалам - даже приставочку "нео-" некуда, пожалуй, прилепить.

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Костнер - режиссер, сценарист, продюсер и исполнитель одной из главных ролей. Плюс Джена Мэлоун, Изабель Фурман, Сэм Уортингтон, Эбби Ли, Майкл Ангарано, Майкл Рукер и Джованни Рибизи.

Выглядит величественно, кряжисто и заезжено до изжоги.

Мировая премьера ленты с R-рейтингом - 26 июня, российская - днем позже. Вторая часть ушла на постпродакшн, наши зрители увидят ее 15 августа - раньше, чем весь остальной мир.

Действие франшизы (КК обещает еще две части) разворачивается на американском Западе во второй половине XIX века и охватывает пятнадцать лет. Герои саги - переселенцы с Востока, которым "предстоит преодолеть длинный путь и освоить новые земли, победив в противостоянии индейцев".