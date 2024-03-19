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Криминальный сериал «Такси под прикрытием» покажет Первый канал

Премьерный показ сериала «Такси под прикрытием» стартует 25 марта 2024 года на Первом канале. Главный герой криминального приключенческого фильма Алексей Турбин вступает в смертельно опасную схватку с бандой, терроризирующей город.

Криминальный сериал «Такси под прикрытием» покажет Первый канал
© Instyle.ru

Турбин работал оперативником и был на хорошем счету у руководства, но тяга к справедливости его подвела. Когда он «заложил» напарника, рассказав, что тот навредил задержанному, коллеги объявили ему бойкот и «обеспечили» перевод в другое отделение. Там его далеко не все встретили радушно, зато предложили принять участие в эксперименте: представляясь таксистом, подвозить людей по городу, а заодно вычислять преступников, которых просто так не поймать. Параллельно герой переживал развод и пытался вычислить того, кто убил близких ему людей.

Проект «Такси под прикрытием» – горизонтально-вертикальный. Основная линия сюжета связана с расследование трагедии, случившейся в семье самого Турбина, а также с личными отношениями главного героя с коллегами (руководство, непосредственные начальники, напарники и сослуживцы) и с женщинами (бывшая жена и новая пассия). В качестве вертикальных линий — рабочие будни «полицейского таксиста», связанные непосредственно с работой Турбина и его патрулированием городских улиц, на которых в любую секунду может произойти всё что угодно — от забавно-комичного эксцесса до жестокого убийства.

Главную роль лейтенанта Турбина сыграл молодой актер Дмитрий Власкин («Физрук», «На солнце вдоль рядов кукурузы»), а также снялись Кирилл Гребенщиков, Виктория Маслова, Юрий Кузнецов, Зоя Буряк, Сергей Интяков, Павел Григорьев, Татьяна Чердынцева, Руслан Китайгородский, Яков Борзенков, Владимир Маслаков, Артур Федынко и др.

Авторами сценария сериала «Такси под прикрытием» выступили Артем Чащихин-Тоидзе («Начальник разведки», «Замаячный»), Андрей Лариков («Страх над Невой», «Филин», «Шеф-6») и Виталий Ценев («Аксентьев»), режиссерское кресло занял Стас Шмелев («Провокатор» и «Не пара»).

Съемки проходили в Санкт-Петербурге. Разводной мост через Неву, Петропавловская крепость, Нарвские триумфальные ворота, вантовый мост – эти и другие достопримечательности увидят зрители на экране. Для качественных трюков и нетривиальных проездов такси в некоторые дни перекрывали движение на некоторых улицах. Гонки в кадре точно можно будет увидеть в Адмиралтейском районе, Большом и Малом Казачьих переулках.

Фильмы и сериалы
Провокатор
Артем Чащихин-тоидзе
Стас Шмелев
Владимир Маслаков
Татьяна Чердынцева
Виктория Маслова
Зоя Буряк
Дмитрий Власкин
Павел Григорьев
Кирилл Гребенщиков
Юрий Кузнецов
Первый канал