За что режиссера «Девчат» могли сбросить в шахту лифта в Мозамбике

Судьба режиссера советского фильма «Девчата» Юрия Чулюкина полна загадок. Его смерть породила еще одну — мог ли кто-то убить кинодеятеля, сбросив его тело в шахту лифта в Мозамбике? Как сообщает Life.ru, многие обстоятельства происшествия все еще не раскрыты.

Тайна рождения

По официальным данным, отцом будущего режиссера был Степан Чулюкин, муж его матери. Однако в действительности его отцом был преподаватель ГИТИСа артист Михаил Астангов. Сам Юрий об этом догадывался и однажды встретил Астангова на Тверском бульваре. Он долго присматривался к нему, но подойти не решился.

Тайна появления на свет мучила Юрия с детства и внешним проявлением этого стал подростковый бунт. Юноша связался с плохой компанией и однажды оказался в СИЗО, после возбуждения уголовного дела об убийстве. Что было дальше — точно неизвестно. По одной версии, Чулюкина оправдали. По другой — дали небольшой срок, который он отбыл.

Попадание в заключение не прошло даром, и молодой человек решил больше никогда не связываться с криминалом. Он устроился помощником художника в Центральный детский театр Москвы и несколько лет там работал. По вечерам же артист вел кружок художественной самодеятельности на заводе киноаппаратуры. А когда понял, что его постановки пользуются успехом, Чулюкин поступил во ВГИК.

Режиссерская карьера

В 1958 году Чулюкин устроился на «Мосфильм», где ему поручили снять комедию «Неподдающиеся». Дебют оказался успешным и в 1960 году фильм получил первую премию на кинофестивале в Минске, а Надежда Румянцева — вторую премию за лучшую женскую роль. Юрий Белов оказался награжден за лучшую мужскую роль.

На фоне успеха Чулюкину предложили снять еще один схожий фильм — «Девчата». Это была более сложная картина, однако режиссер справился со своей задачей. Фильм стал лидером по прокату в СССР и получил международное признание. Примечательно, что партийная номенклатура сочла «Девчат» слишком бытовой картиной и присвоила лишь третью категорию в прокате.

Личная жизнь

В 1959 году Юрий женился на 18-летней студентке ВГИКа Наталье Кустинской. Их брак продлился восемь лет — несмотря на любовь и страсть, двум творческим людям было сложно ужиться под одной крышей. Кроме того, пара потеряла ребенка из-за ссоры на фоне ревности. Сама Кустинская заявляла, что в последние годы отношений Чулюкин пристрастился к алкоголю и его даже приходилось лечить. К окончательному расставанию ее подтолкнула измена супруга.

За все время их брака кроме «Неподдающихся» и «Девчат» режиссер снял единственную более-менее популярную картину — комедию «Королевская регата». В ней Кустинская играла главную роль стюардессы Алены.

После развода Чулюкин не снял каких-то особо популярных картин. Личная жизнь же скоро наладилась — второй женой режиссера стала актриса Людмила Смирнова. После «Королевской регаты» он снял еще 30 фильмов, часть из которых — документальные. Некоторые отметили наградами кинофестивалей и правительственными премиями.

Загадка гибели

Роковую роль в судьбе Чулюкина сыграл фильм «Поговорим, брат». Он представлял собой боевик, действие которого происходило во время Гражданской войны на Дальнем Востоке. После успешного показа в СССР он повез картину на неделю советского кино в столицу Мозамбика Мапуту.

По официальной версии, там Чулюкин покончил с собой. Его тело нашли 7 марта 1987 года в шахте лифта в отеле «Раума». Однако спустя годы актриса Инна Макарова заявила, что руки на себя режиссер не накладывал. В действительности у входа в гостиницу он поругался с местными чернокожими, заступившись за актрису Ирину Шевчук. Мужчины приставали к артистке, чего Чулюкин стерпеть не смог. Скорее всего, местные не простили ему благородства и убили.

СССР же решил просто замять дело. Тогда на территории отеля могли находиться лишь представители «правильной» стороны в продолжавшейся тогда гражданской войне в Мозамбике. По этой причине номенклатура решила ничего не предпринимать, чтобы не ссориться с союзниками. Кроме того, о смерти режиссера в советской прессе так и не сообщили.