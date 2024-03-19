Эмир Кустурица научит жителей Югры создавать фильмы

В этом году одним из лекторов "Академии "Духа огня" в Югре станет легендарный Эмир Кустурица. Образовательная программа в Ханты-Мансийске стартует уже в воскресенье, 24 марта.

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"В этот день, например, Андрей Кравчук ("Итальянец", "Адмирал", "Викинг") расскажет, как стать успешным кинорежиссером. А начальник дирекции документального вещания RT Екатерина Яковлева проведет мастер-класс под названием "Как снять документальное кино интереснее художественного" проведет ", - сообщает портал ugra-news.ru.

Одним из самых долгожданных мероприятий кинофестиваля "Дух огня" обещает быть интенсив от Эмира Кустурицы: он запланирован на пять вечера на 25 марта. Югославский и сербский кинорежиссер и обладатель двух "Золотых пальмовых ветвей" Канн расскажет о своем творческом пути и поделится методиками создания успешного фильма.

Организаторы киносмотра уверены: образовательная программа будет интересна не только студентам профильных специальностей, воспитанникам театральных студий, начинающим и действующим молодым режиссерам, сценаристам, продюсерам, но и простым югорчанам. Вход на мероприятия свободный, но по предварительной записи.