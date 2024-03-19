Вышел трейлер фильма о борьбе за независимость США с Майклом Дугласом
Стриминг Apple TV+ опубликовал трейлер биографического фильма "Франклин".
В фильме рассказывается об "одной из величайших авантюр в карьере Бенджамина Франклина - о его дипломатической миссии во Франции во время борьбы США за независимость от Великобритании.
Картина основана на книге "Великая импровизация: Франклин, Франция и рождение Америки" Стейси Шифф, лауреата Пулитцеровской премии.
В роли Франклина - Майкл Дуглас.
Премьера - 12 апреля.